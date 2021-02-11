 

Motorola анонсировала линейку “неубиваемых” смартфонов

11.02.2021, 15:24, Разное
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Motorola анонсировала выпуск линейки «неубиваемых» смартфонов. Их производством компания займётся вместе с Bullit Group.
На современном рынке мобильных устройств большим спросом пользуются не только сверхтехнологичные смартфоны, но и аппараты с высокой степенью защиты. Пополнить свой ассортимент такими девайсами решила компания Motorola. В Сети появилась информация о разработке специалистами бренда «неубиваемых» смартфонов. Для созданием новой линейки китайская корпорация заключила контракт с британской Bullit Group.

На счету нового партнёра Motorola – выпуск сверхпрочных аппаратов Cat, Kodak и Land Rover. Их опыт поможет сделать по-настоящему качественную серию с актуальными для рынка характеристиками. Как сообщается, гаджеты Moto получат пыле- и влагозащиту. Кроме того, их корпуса и экраны будут отличаться устойчивостью к ударам.

Подобная коллаборация поможет Motorolaи далее оставаться в списке самых знаковых брендов смартфонов. Именно эта компания в свое время создала первый в мире мобильный телефон. Bullitt Group выпускает защищённые девайсы уже порядка 12 лет. Данная продукция продается в более пяти десятках стран мира.

Стоит отметить, ранее специалисты Motorola уже выпускали самостоятельно партию смартфонов с небьющимися дисплеями. Moto Z Force и Moto Z2 Force зарекомендовали себя как качественные аппараты. Однако спрос на продукцию компании все так же остаётся невысоким. Линейка защищённых «умных» телефонов призвана стимулировать покупателей на приобретение аппаратов Motorola.

Источник: bullitt-group.com



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