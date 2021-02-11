 

Певец Ярослав Сумишевский не будет отменять концерт из-за смерти жены

11.02.2021, 15:24, Разное
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Ярослав Сумишевский в микроблоге Instagram рассказал поклонникам, что он не отменит свой концерт в «Крокус Сити Холле», запланированный на 14 марта, из-за смерти жены Натальи. Церемония прощания прошла в понедельник, 8 февраля.
Певец объяснил свое решение тем, что его супруга «приложила большие усилия» для того, чтобы это выступление состоялось. Если Ярослав Сумишевский отменит все, то «предаст ее стремления и желания». Она всегда говорила, что муж должен покорить пару самых больших площадок страны. В Кремле у него уже был концерт, поэтому Наталья с нетерпением ждала выступления в «Крокус Сити Холле».

Артист признался, что испытывает злость, чувство вины и огромную боль утраты из-за скоропостижной смерти возлюбленной. Когда остановилось сердце Натальи, его «осталась ровно половина». По словам певца, жена была его судьбой и целой вселенной, благодаря которой он существовал. Ярослав Сумишевский не знает, как ему теперь жить дальше.

Как пишет издание iReactor, исполнитель и его супруга 29 января попали в ДТП. Артист пытался совершить обгон, но из-за того, что была плохая видимость, врезался в большегруз, двигавшийся по встречной полосе. Водитель грузовика не пришел в сознание и скончался на месте аварии. Наталья получила значительные травмы и была доставлена в ближайшую больницу. Она впала в кому, и врачи на протяжении нескольких дней боролись за ее жизнь. Транспортировать супругу в столицу певец не мог, так как это было опасно для ее жизни. Пять дней назад Ярослав Сумишевский рассказал о том, что сердце его избранницы перестало биться.



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