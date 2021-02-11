Ученые сообщили, где больше бактерий – на экране телефона или ободке унитаза

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11.02.2021, 15:24, Разное
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Ученые задались целью выяснить, где содержится большее число бактерий: на ободке унитаза или на экране телефона. Ранее было доказано, что именно эти поверхности являются рассадником для различных микроорганизмов.
Бактерии отличатся тем, что они могут размножаться практически в любой среде. Поверхность тела человека на протяжении дня контактирует с ободком унитаза. На нем обитает большое количество микроорганизмов, которые продолжают там размножаться. Для их роста это очень благоприятная среда, так как бактерии питаются отходами жизнедеятельности. Кроме этого, по воздуху в ванной комнате и туалете могут перемещаться споры плесени, которые также встречаются на ободке унитаза.

В процессе проведения исследования исследователи установили, что экраны современных гаджетов по количеству микроорганизмов и опасности, которую они несут, все-таки превосходят сиденье унитаза. Пользователи в течение дня дотрагиваются к различным предметам, после чего все эти бактерии попадают на экраны смартфонов.

В ходе эксперимента было выявлено, что на телефонах старшеклассников исследователи обнаружили свыше 17 тысяч копий генов бактерий. Кроме этого, еще одно исследование показало, что на гаджетах в 10 раз больше микроорганизмов, чем на большинстве ободков унитаза.

Следует отметить, не нужно из-за этого стерилизовать смартфоны, так как большинство содержащихся на экранах бактерий безвредны. Они не являются патогенными, а их концентрация настолько мала, что недостаточна для заражения организма опасными инфекциями.

Источник: www.popmech.ru



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