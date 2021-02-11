 

Минченко объяснил «шумиху» вокруг манифеста Богомолова

11.02.2021, 14:46, Новости дня
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«Для либералов манифест Богомолова стал ударом в спину от «своего», – сообщил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя публикацию режиссером Константином Богомоловым манифеста «Похищение Европы 2.0», где он высказался о новом миропорядке и влиянии ценностей Запада.

«Поколение Богомолова узнало, что такое Запад, из видеосалонов конца 80-х – начала 90-х годов. Тогда Запад воспринимался как пространство полной свободы слова, самовыражения, предпринимательства. Именно этот дух свободы и подтолкнул то поколение к переменам. Сейчас, когда тот самый идеальный Запад так радикально меняется, естественно наступает ощущение разочарования», – объяснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Однако, считает собеседник, при всей обоснованности критики в адрес современной Европы и Америки, не они одни сталкиваются с описанными Богомоловым явлениями. «Справедливости ради надо признать, что практически везде, в том числе и в России, возникают вопросы – эффективна ли демократия и можно ли жить без цензуры. Все чаще мы видим наступление на свободу слова повсюду, не только на Западе. Если бы Богомолов выступил с более развернутой критикой того, что происходит в мире, он был бы более убедительным», – полагает Минченко. 

Эксперт отметил, что наиболее справедливой реакцией на манифест режиссера является ответ лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. «Действительно, РФ есть за что критиковать Запад. Но в первую очередь нам нужно пытаться выстраивать диалог, делать Россию более открытой миру и не забывать о том, что наша страна – часть мирового сообщества, а не анклав с претензией на роль мессии, поучающего Европу ее истинным ценностям», – сказал Минченко.

«Конечно, Богомолову как большому бизнесу, машине по зарабатыванию денег, нужно было идеологическое обоснование своего существования. Но это спровоцировало очень бурную реакцию, ведь он традиционно относился к тому кругу российской интеллигенции, которая воспринимала Запад как некую обетованную землю. Этот манифест стал для них ударом в спину от «своего», – заключил политолог.

Ранее режиссер Константин Богомолов выпустил манифест «Похищение Европы 2.0» на страницах «Новой газеты». В своем обращении он сообщил об утрате современным западным обществом права на выражение личных чувств и мыслей, которые не совпадают с мнением большинства.

В частности, Богомолов сравнил «современный Запад» с героем фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» Алексом ДеЛарджем, наказанным за свои преступления и получившим в результате отвращение к насилию. Европу Богомолов назвал «Новым этическим рейхом», где общество «заточено» на реализацию личностных свобод. Тоталитарная система нового этического рейха, по мнению режиссера, управляется с помощью соцсетей, где обитают активные граждане, которые реализуют свою «потаенную страсть к насилию» с помощью гаджетов, поддерживаемые «хозяевами интернет-гигантов».

По мнению Богомолова, РФ стоит отдельно от Европы. В начале 90-х, когда наша страна стремилась стать частью западного мира, она быстро поняла, что его больше нет. Есть только новое общество, где каждый «перекраивает собственное тело и придумывает новый гендер».

«Пора ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию вне радикальной ортодоксальности, но строго отстаивающие ценности сложного мира». По словам Богомолова, вагону под названием «Россия» нужно отцепиться от поезда, несущегося в мультикультурный ад, и начать строить собственную «Европу здорового человека». 

Манифест Богомолова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что режиссер имеет свою точку зрения, однако этот вопрос не относится к повестке Кремля. Он также добавил, что важно с уважением относиться к любой точке зрения, принимать во внимание точку зрения друг друга, и высказывать свое мнение «таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон», – передает РИА «Новости».

Манифест «Похищение Европы 2.0» вызвал также бурную реакцию со стороны представителей российской либеральной общественности.



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