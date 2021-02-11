 

Лукашенко не исключил попыток извне синхронизировать протесты в РФ и Белоруссии

11.02.2021, 14:46, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в РФ и Белоруссия, чтобы сорвать интеграционные проекты.

«Сегодня раскачивают и Россию. Попытки организовать, информационно раскрутить там массовые протесты, а потом, возможно, синхронизировать их с белорусскими митингами, подтверждает нацеленность внешних сил в том числе и на срыв интеграционных проектов», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

По его словам, «в этих обстоятельствах, только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран». «От связки Белоруссия – РФ … зависит мирное и стабильное будущее региона. От нашего единства с Россией все будет зависеть», – считает Лукашенко.

Он также заявил, что пока Белоруссия и РФ стоят плечом к плечу, никто их «на колени не поставит и не наклонит». «Исхожу из того, что и Белоруссия для РФ будет оставаться абсолютным приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших стремлений к сотрудничеству с другими странами», – сказал Лукашенко.

В то же время Лукашенко заявил, что РФ была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики. При этом, по его словам, в случае потери Белоруссии РФ окажется в смертельной опасности. 



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