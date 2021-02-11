 

Некоторые продукты могут снова подорожать. Всему виной утилизационный сбор на спецтехнику

11.02.2021, 14:30, Разное
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Отстаивание цен на социально значимые продукты было объявлено главной задачей для деятельности правительства. Президент РФ жестко критиковал деятельность обновленного кабинета из-за подорожания полностью отечественных сельскохозяйственных продуктов. Правительство среагировало оперативно, и рост цен на эти категории товаров удалось остановить. Но вот вопрос надолго ли.
Стало известно о планах правительства повысить утилизационный сбор на спецтехнику. Причем, повысить существенно. Спецтехника это не только снегоходы и квадроциклы, это еще и сельскохозяйственная техника. Утилизационный сбор не скорректируют на размер инфляции, его планируют повысить кардинально, в 2-3 раза. Как после введения нового размера утилизационного сбора сельхозпроизводителям удержать цены на свою продукцию. Ведь за каждый трактор, косилку и сеялку придется платить существенно дороже, пишет Live24.ru.

Крестьяне не смогут в одиночку осилить это бремя, и затраты неизбежно лягут на плечи простых потребителей, которые все компенсируют на кассе магазина. В таких условия самому правительству будет сложно удержать цены на социально значимые продукты на приемлемом уровне.

О предполагаемых последствиях повышения утилизационного сбора пояснил Сергей Койнов, генеральный директор компании АВМ-Трейд, являющейся крупнейшим импортеров в Россию спецтехники из Китая. По мнению предпринимателя, очередное повышение утилизационного сбора не приведет ни к чему хорошему. Уже сегодня за каждый квадроцикл или снегоход покупатель переплачивает 120 000 рублей, а предполагается, что будет переплачивать 350 000 рублей. Такой рост цен на фоне падения реальных доходов населения погубит целые направления коммерческой деятельности. Ведь снегоходы и квадроциклы это не только красивая игрушка для состоятельных экстремалов, это еще и средство производства организаций, занятых в сфере туризма и отдыха. Существенно подорожание приведет только к снижению спроса на технику, остановке деятельности предпринимателей и организаций, существенному уменьшению отчислений в бюджеты всех уровней. Время показало, что утилизационный сбор не работает и в качестве меры поддержки отечественных производителей спецтехники. С момента его введения их список не пополнился.

И это при том, что власти беспрестанно говорят о поддержке предпринимателей, просят чиновников подходить к таким вопросам неформально и честно. А в итоге бизнесменам и общественности приходится в очередной раз сталкиваться с формализмом и обращаться лично к премьеру Мишустину в надежде, что обновленное правительство не останется равнодушным к сложившейся ситуации! Кризис с продажами спецтехники приведет к тому, что сотни фирм закроются, тысячи людей могут остаться без работы, а бюджет потеряет источник доходов. Ведь, как мы уже неоднократно наблюдали – из-за несвоевременного и необоснованного увеличения утилизационного сбора значительно вырастают цены на спецтехнику, дальше по цепочке это все закладывается в стоимость строящегося дома или выращенной пшеницы, и, в конце концов, за это заплатят обычные люди.

Источник – https://live24.ru/jekonomika-i-biznes/45297-rossijane-prosjat-premera-mishustina-ne-dopustit-rosta-cen-na-spectehniku.html



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