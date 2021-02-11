Ученые: Ранние поведенческие расстройства указывают на проблемы с психическим здоровьем подростков

11.02.2021, 14:30, Разное

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Ученые из Лондонского и Кембриджского университетов пришли к выводу, что многие проблемы с психическим здоровьем подростков можно предсказать заранее. На это могут указывать ранние поведенческие расстройства – например, повышенная тревожность и гиперактивность.

По словам исследователя Ройала Холлоуэйя, такие дети в подростковом возрасте могут испытывать эмоциональные трудности. Кроме этого, ситуация может усугубиться, если подростки выросли в неблагополучных семьях или тех, которые менее обеспечены. Для того чтобы сделать соответствующие выводы, исследователи изучили информацию о более 6 700 добровольцев, возраст которых был от 10 до 16 лет. В результате была выявлена взаимосвязь между распространенными детскими проблемами, такими как тревожность и гиперактивность, и поведенческими трудностями, возникающими у многих в подростковом возрасте.

Согласно научным данным, в мире стремительно растет уровень подростковых расстройств, а психологическое здоровье юного поколения ухудшается с каждым годом. Системы здравоохранения многих стран заинтересованы в том, чтобы была возможность как можно раньше предсказывать подобные ситуации. В результате подростки смогут вовремя получить дополнительную поддержку, в которой они остро нуждаются в такие моменты.

Источник: glas.ru