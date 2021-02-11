 

Екатерина Одинцова сравнила себя с Фросей Бурлаковой

11.02.2021, 14:30, Разное
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Руководитель популярного пиар-агентства Екатерина Одинцова пояснила в микроблоге Instagram, что одна из подписчиц сравнила ее с Фросей Бурлаковой – героиней картины «Приходите завтра». Бизнес-леди не обиделась на это, а, наоборот, восприняла за похвалу и объяснила, почему она так считает.
Нижегородка напомнила, что в этом фильме в Москву из глухой деревни приезжает Фрося Бурлакова. Она мечтает стать певицей, но ее провинциальность и непосредственность жителей столицы только забавляют. Однако благодаря своему трудолюбию, душевной чистоте и искренности главной героине удается развернуть обстоятельства в свою пользу. Несмотря на то, что Фрося упустила личное счастье, она сконцентрировалась на творчестве и личном росте.

Екатерина Одинцова считает, что у нее похожая история. По словам бизнес-леди, она никогда не боялась учиться, много работать и добиваться своего. Несмотря на ошибки и то, что было тяжело идти вперед, она «вставала и шла дальше с песней по жизни».

Екатерина Одинцова пошутила: она – та девушка, которая «понаехала из провинции и покорила Москву». Руководитель пиар-агентства не отрицает, что принимала помощь как от мужчин, так и от женщин, и это было «не только по любви, но и по дружбе». По словам бизнесвумен, люди готовы проявить свои лучшие качества только с теми, кто готов трудиться и за кого потом не будет стыдно. Кроме этого, она поинтересовалась у подписчиков, обидело бы их сравнение с Фросей Бурлаковой. Многие сошлись во мнении, что Екатерине Одинцовой удалось достичь таких высот, что уже нет смысла никому ничего доказывать.



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