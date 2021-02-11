 

Киевская горадминистрация оспорит решение суда о переименовании проспекта Бандеры

11.02.2021, 14:24, Новости дня
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Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) по отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. Об этом КГГА сообщила в своем Telegram-канале 11 февраля. 

Городские власти Киева готовят апелляционную жалобу по отмене переименования улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улицы Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко, и переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало.

Решение ОАСК от 28 января 2021 года о переименовании проспекта Бандеры еще не вступило в законную силу, добавили в КГГА.

ОАСК отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В иске к Киевсовету от общественной организации “Общественный контроль и порядок” говорится о сомнениях в правомерности процедуры подсчета голосов при голосования за изменения названий улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского.

Истцы подчеркивали, что указанные названия отсутствуют в списке для переименований, подготовленном Украинским институтом национальной памяти, а Киевсовет переименовывал улицы без предусмотренного законодательством общественного обсуждения. Также у истца были претензии к порядку обнародования решения Киевсовета.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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