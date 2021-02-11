 

В Госдуме хотят защитить россиян от списания денег за долги

11.02.2021, 14:08, Разное
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Секретарь генерального совета “Единой России” Андрей Турчак отметил, что в соответствии с инициативой на счету должника необходимо оставлять минимальный гарантированный доход вне зависимости от суммы задолженности. “Единоросы” надеются, что документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Согласно идее депутатов, каждый гражданин будет иметь право указать один определённый счёт в одной финансовой организации, с которого нельзя будет списывать в сумму не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом судебные приставы будут оповещать должников о наличии у них соответствующего права, пишет Ura.ru.

Турчак добавил, что механизм коснётся социально уязвимых категорий людей, таких как инвалиды и пенсионеры. Кроме того, он затронет самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, у которых в настоящее время нет защиты от списания средств в счёт долгов, передаёт “Общественная служба новостей”.

Один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя “единоросов” в Госдуме Андрей Исаев обратил внимание, что документ предусматривает сохранение на счету суммы не ниже МРОТа. Это означает, что она может быть и выше, если человек с задолженностью находится в трудной жизненной ситуации, к примеру – если на его попечении находятся дети или другие нетрудоспособные лица.



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