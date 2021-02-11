Политолог Денисов: Украинцы поражают запредельно фантастическим терпением в отношении Зеленского

11.02.2021, 14:08, Разное

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В начале февраля стало известно о том, что оппозиционные телеканалы NewsOne, “112 Украина” и ZIK прекратили вещание на территории Украины. Глава страны Владимир Зеленский в своем указе сослался на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ).

Блокировка телеканалов вызвала широкий общественный резонанс. Члены партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” обвинили президента в нарушении норм демократии и узурпации власти. Многие эксперты назвали случившееся агонией режима Зеленского и предрекли ему скорый уход.

Ситуацию прокомментировал политолог Денис Денисов. В своей колонке для “Известий” он отметил, что у заблокированных телеканалов была большая аудитория, однако никто из украинцев не вышел в их защиту. На самом деле рейтинги украинского президента “не катастрофически низкие”.

Аналитики ошибочно сравнивают нынешние рейтинги Зеленского (23%) с его результатами во втором туре, где он набрал 73% голосов. Примечательно, что в первом туре политика поддержали 30% избирателей. То есть на самом деле за два года рейтинг президента упал на 8%, что “точно не является катастрофой”.

Похуже обстоит ситуация с уровнем доверия. По информации Киевского международного института социологии, 35,6% граждан поддерживают Владимира Зеленского, а 59,6% против него. У остальных украинских политиков показатели ниже. У экс-президента Петра Порошенко 22,7% против 74,4% недоверяющих.

Денисов признался, что его удивляет такая поддержка Владимира Зеленского на фоне его провальной политики. “Украинское население поражает запредельно фантастическим терпением в отношении совершенно безответственных политиков”, – написал политолог.