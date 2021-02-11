Мнение: Зачем женщины притворяются мужчинами?

11.02.2021, 14:00, Разное

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Достало, что вот так общаешься общаешься с человеком, а потом оказывается, что он не тот, за кого себя выдает! И яркий тому пример, член данного сообщества leva_odesskiy. Он же Лев Барский, он же монгол Хостоврул, он же цыган Ляля и т.д. Читал долго его. Как он за 37 лет успел посидеть в Сибири, два раза сбежать с зоны, в побеге съесть человека, после закончить филологический университет, а уже после окончания стать Великим артистом.

Посмотрев его видеозаписи, я понял, что Лев не артист, а безголосое чмо. Без слуха и чувства ритма!

Как я понял из общения с организаторами, его выпускают на сцену из жалости. И вот эта жалость сыграла с Левой плохую шутку — Лева поверил в себя, взлетел на небо и поплевывал на всех сверху вниз! Но полет оказался не долгим. Сколько веревочке не виться, конец все равно будет. И оказался наш Лева совсем не Лев. Даже не Иван и далеко не Алеша! Он оказался вообще не мужиком! А женщиной Наташей, состоящей на учете в ПНД. Мало того, об этом даже не знали организаторы. Хотя некоторые догадывались. Вот тут пруфы. И самое обидное то, что Лев — Наташа спалился сам и на ровном месте.

Вот как теперь верить людям? Я теперь подозрительно отношусь ко всем своим ЖЖ френдам!

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