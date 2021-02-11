Из окна квартиры актрисы Яковенко выпал человек в Москве

11.02.2021, 13:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко в Москве якобы выпал человек после вечеринки, устроенной ее сыном, сообщают СМИ.

В квартире артистки проходила вечеринка, в ней участвовали сын Яковенко и еще несколько человек, пишет «Московский комсомолец».

Один из гостей около полуночи сообщил, что собирается лечь спать. Через некоторое время 29-летнего мужчину нашли под окнами дома. Его госпитализировали с тяжелыми травмами в реанимацию.

В 2020 году модель Ксению Пунтус нашли под окном дома в центре Москвы, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Девушку обнаружил дворник. Мать модели сообщила, что девушку отправили в тяжелом состоянии в реанимацию, у нее множество травм и переломов.