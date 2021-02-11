 

В ДТП с автобусом в Норвегии пострадали пятеро россиян

11.02.2021, 13:52, Новости дня
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Автобус, перевозивший 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границы, съехал в кювет, пять человек получили легкие травмы, сообщило генконсульство РФ в Киркенесе.

«Одиннадцатого февраля около 7.30 утра по местному времени (9.30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера «Обеляй» и четырьмя с траулера «Капитан Дураченко») и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП «Стурскуг – Борисоглебск», съехал в кювет. По предварительным данным, легкие травмы получили пять человек», – передает РИА «Новости» сообщение диппредставительства.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организовали транспортировку россиян в больницу Киркенеса. Судовое агентство планирует доставить моряков в Россию другим автобусом.

«Генеральное консульство РФ в Киркенесе находится в контакте с компанией-судовладельцем, норвежскими правоохранительными органами и судовым агентом. Будем следить за развитием ситуации и оказывать необходимое содействие российским гражданам», – добавили в консульстве.



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