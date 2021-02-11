 

Песков оценил преимущества цифровизации для контроля выполнения указов на местах

11.02.2021, 13:52, Новости дня
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Цифровизация поможет облегчить процесс сбора информации о выполнении указов и распоряжений на местах, это позволит «дотянуться до каждого человека», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на вопрос об уровне зарплат научных сотрудников. По словам главы государства, некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах для отчетности. Российский лидер напомнил, что требования майского указа в части зарплат бюджетников никто не отменял.

У представителя Кремля поинтересовались, могут ли подобные проблемы возникнуть с исполнением других майских указов, и может ли это привести к масштабной проверке и санкциям в отношении таких чиновников, передает РИА «Новости».

«Сейчас сначала посмотрят по тем сферам, которые были обозначены вчера на правительстве. Всегда самое сложное – это получить информацию об исполнении того или иного документа, информацию с земли, то есть по каждому конкретному человеку, которого это касается», – ответил Песков. По его словам, сделать это в масштабах страны чрезвычайно сложно.

«Вместе с тем, продолжающаяся активно цифровизация всех сфер нашей жизни, конечно, будет помогать именно дотянуться до каждого человека. К сожалению, всегда существует разница между общими статистическими данными, которые складываются из амплитуды – из минимума и максимума по разным регионам. Но, конечно, это совершенно не играет никакой роли для тех людей, которые в эту амплитуду не попадают и в отношении которых те или иные указы нарушаются. Как раз президент и говорил о том, что нужно дотянуться до каждого человека, чтобы исключить подобные ситуации, как было с этим научным работником», – добавил Песков.

В начале января Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации и принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта.



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