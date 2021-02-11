Герман Стерлигов задержан при попытке поджога НПО «Вектор» в Новосибирске

11.02.2021, 13:51, Разное

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Русский крестьянин и бизнесмен Герман Стерлигов доставлен в Первомайский РОВД Новосибирска по подозрению в попытке поджога цеха по производству вакцины научно-производственного объединения «Вектор». По словам задержанного, он пытался бороться огнём с ересью и чернокнижием.

Ранее стало известно о создании Стерлиговым вакцины от COVID-19 на основе «коровьей лепёхи да сосновых шишек». Как утверждает создатель вакцины, православные христиане могут прививаться только ей, так как другие вакцины содержат микрочипы 5G, кровь некрещёных младенцев, а также ДНК свиньи и Бориса Ельцина. Стерлигов пытался уничтожить запасы неправославной, на его взгляд, вакцины «ЭпиВакКорона», чтобы предотвратить прививание ей верующих слоёв населения. У Стерлигова изъяли 4 бутылки с зажигательной семью на основе берёзовой смолы, клюквенного спирта и сухих сосновых иголок. ФАС начала проверку по делу о недобросовестной конкуренции.

«Это всё колдуны-безбожники вакцину придумали. Русский человек не мог такое создать. Её создали поднятые из мёртвых советские химики-ядерщики, лежавшие в катакомбах одного из институтов. А потом ещё бесплатно её колют, чтобы в первую очередь чипировать бедняков, которые могли бы войти в царствие небесное. Я вон целую телегу своей вакцины из коровьей лепёхи в Сибирь привёз, пусть лучше её колют», – заявил Герман Стерлигов.

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