 

Бренд одежды Рианны Fenty прекратил свое существование

11.02.2021, 13:46, Разное
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Рианну обожают миллионы, но это не помогло ей построить успешный fashion-бизнес. Как сообщает WWD, французский конгломерат LVMH временно закрывает модный дом Fenty. По словам представителей компании и певицы, это решение было принято обоюдно.

Президент и CEO LVMH Бернар Арно и Рианна Рианна и LVMH совместно приняли решение заморозить выпуск коллекции одежды в Европе в ожидании лучших условий для этого,- говорится в сообщении. По информации издания, из-за пандемии COVID-19 Рианна столкнулась со сложностями в работе над коллекциями, поскольку не имела возможности посещать офис в Париже и фабрики в Италии. Последняя коллекция Fenty увидела свет в ноябре 2020 года, с января не обновлялась Instagram-страница бренда. Как сообщают близкие певицы, она “очень расстроена происходящим”.

Помимо одежды, обуви и аксессуаров под маркой Fenty, Рианна также представляет нижнее белье Savage X Fenty, линию декоративной косметики Fenty Beauty и линию уходовых продуктов Fenty Skin – все они продолжат выпускаться.

Рианна в FentyРианна в Fenty



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