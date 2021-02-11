Несмотря на изначальный скепсис, российский «Спутник» всё же вышел на орбиту

11.02.2021, 13:38, Новости дня

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и пользуется спросом во многих регионах мира, хотя её появление вначале было встречено с заметным скепсисом, пишет Bloomberg. При этом, как отмечает агентство, членство в клубе эффективных вакцин даёт РФ возможность получать геополитические дивиденды.

В августе президент Владимир Путин вызвал всеобщий скепсис, когда сообщил, что РФ одобрила первую в мире вакцину от COVID-19, причём ещё до того, как препарат прошёл клинические испытания, доказывающие его безопасность, пишет Bloomberg.

Однако теперь многие страны мира выстраиваются в очередь за «Спутником V». Отношение к российской вакцине изменилось после публикации прошедших рецензирование результатов в медицинском журнале Lancet, согласно которым эффективность «Спутника» составила 91,6%. Таким образом, эта прививка оставила далеко позади китайские препараты, а также не уступает американским и европейским аналогам.

Между тем, вакцину одобрили к применению уже по меньшей мере 20 стран, включая члена ЕС Венгрию. Ряд же ключевых рынков вроде Бразилии и Индии вплотную подошли к тому, чтобы разрешить применять «Спутник» на своей территории.

В то время как самым преданным потребителем российского препарата остаётся Латинская Америка, Москва также нацеливается на такой важный рынок, как ЕС, в то время как в самом союзе программа вакцинации начинает буксовать, причём не в последнюю очередь из-за недостаточных объёмов поставок.

В частности, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российскую вакцину можно будет использовать в 27 странах ЕС, в том случае если её одобрят в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Между тем, в рамках глобальной битвы против пандемии, которая унесла уже 2,3 миллионов жизней, гонка за вакциной приобрела геополитическое значение, так как правительства всех стран мира стремятся ликвидировать те огромные социальные и экономические последствия, виновником которых стал карантин.

Такая ситуация даёт РФ возможность получить дипломатические дивиденды, так как она принадлежит к числу тех немногих стран, которые сумели создать эффективное средство против вируса.

Решение назвать вакцину «Спутник V» в честь первого в мире спутника, запуск которого стал ошеломительным триумфом СССР в космической гонке, только подчеркнуло ту степень значимости, которую в Москве придают этому достижению.

Кроме того, в отличие от вакцины Pfizer/BioNTech, «Спутник V» можно хранить в обычном холодильнике, а не при сверхнизких температурах, что облегчает транспортировку и применение препарата в более бедных и жарких странах.

При этом стоимость российской вакцины ниже, чем у большинства западных альтернатив. Хотя «Спутник» всё же стоит дороже вакцины AstraZeneca, этот препарат превосходит по эффективности свой британский аналог.

Тем не менее, несмотря на успехи России, внутренний спрос на вакцину остаётся достаточно вялым, так как общественность в целом не доверяет своим властям.

Такая ситуация, разумеется, имеет некоторые преимущества. В отличие от большинства стран, где прививку гарантированно может получить только старшее поколение, а также работники медицинской сферы, в Москве для записи на вакцинацию порой достаточно одного телефонного звонка, подытоживает Bloomberg.