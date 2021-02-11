 

Анкара напомнила, что у Греции тоже есть С-300, хотя она в НАТО

11.02.2021, 13:38, Новости дня
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Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Hürriyet заявил, что Турция не обязательно будет постоянно использовать купленные у РФ комплексы С-400. Она согласна на тот же сценарий, по которому пошла Греция, у которой С-300 стоят на вооружении на Крите, но не используются.


Reuters

То, что Турция купит российские системы С-400, не означает, что они всегда будут использоваться, заверил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Hürriyet. По его словам, эти системы будут приводиться в рабочее состояние только в случае угрозы, и принимать такое решение будет турецкое правительство.

Вопрос об этих системах стал одним из камней преткновения в отношениях Турции и США. Администрация Трампа ввела против Турции санкции за покупку С-400, а Джо Байден пригрозил новыми карательными мерами.

При этом турецкий министр напомнил о том, что у Греции, например, тоже есть российские С-300 на Крите, купленные в конце 1990-х. Но Греция их не использует и лишь один раз протестировала. Турция готова держать свои системы в таком же состоянии.

При этом, по словам министра, дело не ограничивается лишь греческими С-300. «У многих бывших стран Организации Варшавского договора в Европе, которые вступили в НАТО, всё ещё есть военные системы советских времён. Эти вооружения остаются внутри НАТО».

Как заверяет Анкара, генсек НАТО Йенс Столтенберг дал зелёный свет переговорам между Турцией и США по этому вопросу под эгидой альянса, но сам Вашингтон выступил против. Как отмечает министр, они видят в этом коммерческую подоплёку: если Турция купит у РФ С-400, то и другие страны станут покупать тоже, а Штатам это невыгодно.

Однако не только этот вопрос мешает развитию отношений США и Турции. Анкара ставит Вашингтону в укор то, что он ведёт сотрудничество с Отрядами народной самообороны в Сирии, которые в Турции считают частью курдской партии «Демократический союз». США говорят, что они вместе сражаются против ИГ*. Но Хулуси Акар напомнил, что Турция говорила Штатам «сотни раз», что готова сама с ними сотрудничать для привнесения мира и комфорта в Сирию, пишет Hürriyet.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 



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