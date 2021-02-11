Ученые: Активный источник тепла растапливает ледники Антарктиды изнутри

11.02.2021, 13:36, Разное

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Почти три года назад международная группа ученых во главе с сообществом BAS выявила, что таяние ледников в Антарктиде происходит не только из-за глобального потепления. Их изнутри растапливает активный источник тепла.

Странная геотермальная энергия остается для ученых пока загадкой. При проведении радиолокационного зондирования льда, толщина которого была три километра, удалось установить, что он плавится снизу вверх. При этом талая вода стекала в подледные озера. По мнению исследователей, этот процесс может растянуться на тысячелетия. В результате Антарктида станет более уязвимой к последствиям, которые несет глобальное потепление.

Ученые предполагают, что источник тепла в ледниках представляет собой какие-то источники в глубине земной коры или радиоактивные породы. Чтобы сделать окончательные выводы, необходимо проведение более тщательного исследования.

Как отметил ведущий исследователь Том Джордан, представляющий Британское антарктическое сообщество, это открытие означает, что Антарктида – это не только массив холодных и древних пород. Согласно данным NASA, за последние 60 лет толщина льда сократилась втрое, а его площадь – на 2,5 миллиона квадратных километров.

Источник: www.popmech.ru