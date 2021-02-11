 

Ученые: Активный источник тепла растапливает ледники Антарктиды изнутри

11.02.2021, 13:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Почти три года назад международная группа ученых во главе с сообществом BAS выявила, что таяние ледников в Антарктиде происходит не только из-за глобального потепления. Их изнутри растапливает активный источник тепла.
Странная геотермальная энергия остается для ученых пока загадкой. При проведении радиолокационного зондирования льда, толщина которого была три километра, удалось установить, что он плавится снизу вверх. При этом талая вода стекала в подледные озера. По мнению исследователей, этот процесс может растянуться на тысячелетия. В результате Антарктида станет более уязвимой к последствиям, которые несет глобальное потепление.

Ученые предполагают, что источник тепла в ледниках представляет собой какие-то источники в глубине земной коры или радиоактивные породы. Чтобы сделать окончательные выводы, необходимо проведение более тщательного исследования.

Как отметил ведущий исследователь Том Джордан, представляющий Британское антарктическое сообщество, это открытие означает, что Антарктида – это не только массив холодных и древних пород. Согласно данным NASA, за последние 60 лет толщина льда сократилась втрое, а его площадь – на 2,5 миллиона квадратных километров.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Красноглазое существо из подвала

16.01 / Горел камыш…

27.01 / Названы болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий

09.01 / Это здорово! – Личное мнение

25.07 / Мнение: Анекдот с бородой и Дегтярев из Хабаровска

11.12 / На осеннем кубке чемпионата “CASE-IN” представят 81 инженерное решение

11.08 / Следователь ФСБ запретил Ивану Сафронову звонки и свидания с родственниками

09.01 / Россиянин, украинец и белорус помирились после длительной ссоры и вместе подожгли синагогу

15.09 / Семенович впервые прокомментировала слухи о романе с Губерниевым

24.07 / Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который нашли 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска