Королевский эксперт: Принцесса Диана заставила бы сыновей разобраться с затянувшейся ссорой

11.02.2021, 13:36, Разное

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По словам биографа Роберта Джобсона, который хорошо знал покойную принцессу Диану, она бы приложила все усилия для того, чтобы помирить сыновей. Королевский эксперт убежден – принцы Гарри и Уильям так сильно не отдалились бы друг от друга, если бы их мать была жива.

Герцог Кембриджский не смог простить брату «мегзит» и отход от семьи. В свою очередь, супруг Меган Маркл обижен на принца Уильяма из-за отсутствия поддержки, в которой он нуждался. Внуки Елизаветы II стараются делать вид, что все нормально, но на самом деле их отношения далеки от дружеских.

Роберт Джобсон уверен, что принцесса Диана не допустила бы такой ситуации в своей семье. Скрытую вражду между принцами Уильямом и Гарри биограф назвал бессмысленной. Он рассказал, что с самого детства Леди Ди учила братьев быть для друг друга «опорой и поддержкой». Покойная принцесса была убеждена: каждая обида или недопонимание должны быть открыто выражены оппоненту.

Как предполагает королевский эксперт, если бы Леди Ди была жива, она заставила бы Гарри и Уильяма принять участие в телеэфире или дать открытое интервью. Мама принцев верила, что для решения проблем о них следует говорить.