 

Билл Гейтс предупредил о новой пандемии более опасной в сравнении с извержением Йеллоустоуна

11.02.2021, 13:36, Разное
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил людей о новой пандемии, которая окажется катастрофичнее извержения супервулкана Йеллоустоун. Еще в 2015 году миллиардер заявлял, что когда-нибудь человечество столкнется с опасным вирусом, но произошло это только в конце 2019 года.
В последнем интервью Билл Гейтс вспомнил произведения такого писателя, как Вацлав Смил. Тот описывал возможные катастрофы, угрожающие человечеству. Например, падение гигантского астероида или взрыв супервулкана. Также он упоминал пандемию неизвестного вируса, который может оказаться страшнее ядерной войны.

Поэтому Билл Гейтс считает, что следующая пандемия может стать причиной смерти множества людей. Даже извержение Йеллоустоуна не сможет погубить столько людей, отметил бизнесмен. Происходить это будет, поскольку человек слишком много взаимодействует с другими видами. На этом фоне вирусы научились преодолевать видовой барьер.

Источник: u-f.ru



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