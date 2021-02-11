 

Свитолина вышла в третий круг Australian Open

11.02.2021, 13:30, Новости дня
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11 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Соперницей 26-летней украинки, которая является пятой ракеткой мира, была 16-летняя Кори Гауф из США, 48-я в мировом рейтинге.

Поединок продолжался 77 минут и завершился в двух сетах: 6:4, 6:3.

Следующей соперницей Свитолиной станет Юлия Путинцева из Казахстана, в мировом рейтинге она занимает 28 строчку.

Свитолина – единственный представитель Украины в одиночном разряде Australian Open, который продолжает борьбу за титул. В парном разряде во второй круг вышли три украинки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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