 

“Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото

11.02.2021, 13:30, Новости дня
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Российский певец Филипп Киркоров 11 февраля в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлен в том числе с проживающей в России украинской певицей Ани Ларок.

Компанию им составила украинская певица Maruv (Анна Корсун), а также греческие композитор Димитрис Контопулос и бизнесмен Илиас Кокотос.

“Красотки made in Ukraine”, – представил артисток Киркоров.

Певец отметил, что встреча состоялась в одном из московских ресторанов.

“Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым – это так заразительно!” – подписал он снимки.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

В свою очередь Кокотос на своей странице в Instagram сообщил, что для него это была встреча со старыми и новыми друзьями.

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Публикация от Ilias Kokotos (@iliaskokotos)

В ноябре 2020 года Киркоров поделился в сети видеозаписью со встречи в Дубае (ОАЭ) с украинской певицей Олей Поляковой. “Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства! Воссоединение!” – сказал тогда Киркоров.

Киркоров является крестным отцом девятилетней дочери Ани Лорак, которая с 2015 году проживает в России. 

Maruv в ноябре 2020 года сообщила, что стала стала судьей музыкального проекта на российском канале НТВ. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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