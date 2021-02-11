Мнение: Парад идиотов?

11.02.2021, 13:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Клин клином вышибают, а глупость глупостью?

Идея «фонарного протеста» изначально показалась мне глупой. Откуда мне было знать, что реакция на такую форму протеста окажется просто чудовищно идиотской.

Зампред Госдумы Петр Толстой договорился до того, что назвал флешмоб с фонариками попыткой расшатать ситуацию изнутри уличными акциями, «делая ставку на прозападные элиты и сидящую в соцсетях молодежь, пытаясь лишить нас истории».

Прямо на заседании Госдумы, с думской трибуны Толстой заявил: «Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле — это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология [Джина] Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России».

Толстой что-то скрывает? Есть угроза начала бомбежек российских городов? Кем? Марсианами?

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин увидел в фонариках угрозу простому трудовому народу. Так и сказал депутат: «Если смоделировать ситуацию, что будет такое количество фонариков, это, конечно, будет дискомфортно по отношению к жителям в этом же дворе и доме. Все эти фонарики, все эти акции, люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков…».

Это становится похожим на парад идиотов…

В общем, признаюсь, был не прав. Акцию с фонариками стоило объявить хотя бы даже ради того, чтобы похожие на идиотов смогли выговориться, чтобы можно было прикинуть, насколько они идиоты…