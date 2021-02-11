Мнение: «Иконографический беспредел»: книга моей мечты

11.02.2021, 13:18, Разное

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Есть такие книги, о которых мечтаешь, грёзишь. Скажем, "Имя розы" Умберто Эко, иллюстрированное средневековыми миниатюрами. Или "Алиса в стране чудес" с объяснением всех математических и философских шуток в комментариях… (обе такие книги есть на русском, слава богу).

Из книг по искусствоведению у меня подобной мечтой был справочник по безумным иконам. Мне так хотелось прочитать, откуда взялись святые псоглавцы, у Богородицы третья рука, у Голгофского креста – мускулистые руки. Что такое икона "Всевидящее Око? И вообще, какие именно иконы запрещали на православных соборах, и главное, за что.

Пойти привычным путем (написать такую книгу сама) я не могла по причине скудости знаний. И очень по этому поводу страдала! Из этого вы можете понять, насколько же страстно мне хотелось такую книгу овеществить в этой вселенной.

И вот, ура, мое многолетнее желание вышло из типографии!

Автор книги — замечательный Сергей Зотов (среди прочего — один из соавторов книги "Страдающее Средневековье").

В своем иконографическом справочнике он собрал все те кадавры, которые вызывают ступор, когда встречаешь их на иконах или на фресках.

Вчитайтесь в это содержание, знатоки! От всего текут слюнки.





А вот для примера развороты

Книга создана с помощью материалов, которые Зотов многие годы собирал с помощью неравнодушных пользователей в одноименном паблике вконтакте, поэтому там, например. есть фотографии артефактов с мелких греческих островов, где такая православная экзотика в глуши зародилась.

Написано очень просто и очень доходчиво, максимально понятно объяснены даже по идее сложные канонические вещи.

Хорошо показано "радиоактивное" влияние католического искусства с его любовью к странной фантастике — на наше скромненькое православное искусство, которое от такого воздействия начинает куститься прямо в ужасающих формах.

В книге рассмотрены как традиционные, очень древние странности, отринутые РПЦ в 17 веке и сохранившиеся у старообрядцев, так — что особенно ценно, новое и актуальноые эдакое "неоязычество", когда уже современные верующие люди в 21 веке изобретают совершенно экзотические "амулеты".

Нашлось место и иконам со Сталиным с Матрёнушкой, сбитой мозаике в Путиным, бесчисленным царебожным иконам и прочим весьма странным фантазмам.

В общем, количество представленного материала так огромно, что вдруг осознаешь: так-то тебе казалось, что подобные странные штуки — это мелочь, случайность. Ан нет, это очень мощное, огромное и продуктивное (хочется сказать "многотиражное") проявление определенного типа народной веры. И такие произведения искусства — это не погрешность, а параллельный мир просто какой-то!

Помимо понятных объяснений, как видите, огромное количество иллюстраций (жаль, иногда мелковатых).

В общем, рекомендую книгу всем, кто готов нырнуть в бездну визуального и вылезти оттуда ошеломленным.

Зотов Сергей Олегович

Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе

М., Бомбора, 2020. ISBN 978-5-04-108621-3

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