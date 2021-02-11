 

В Москве реконструируют еще 120 километров набережных

11.02.2021, 13:14, Разное
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Москва-река по праву считает жемчужиной российской столицы. Но в прошлых веках горожане использовали реку лишь для бытовых и промышленных нужд, а фабрики сплавляли по ним грузы. Неудивительно, что берега Москвы-реки представляли собой достаточно унылое зрелище и не отличались парадным видом.

Все начало меняться несколько лет назад. Обновленные набережные Москвы-реки и других столичных водных артерий пришлись по душе горожанам. Теперь там можно комфортно и уютно провести время.

Обновление городских набережных продолжится. Главный посыл проектов – превратить малолюдные и неудобные пространства в комфортное место времяпрепровождения.

В пределах МКАД протяженность обоих берегов Москвы-реки – почти 200 километров. По программе столичного правительства набережные реконструируются по современным стандартам, превращаясь в пешеходные пространства.

Особое внимание – прибрежным паркам. Береговую линию освобождают от ненужных промышленных объектов, которые загораживали горожанам доступ к воде.

В следующие три года в столице реконструируют 120 километров набережных и свыше 50 причалов. Это связано и с редевелопментом промышленных зон – в столице все еще остались большие, фактически бесхозные территории, занимающие на карте города тысячи гектаров.

Большая часть производств на таких территориях не работает уже много лет. Сейчас там склады и свалки. Программа реконструкции вернет эти места городу: они будут работать на пользу москвичей и экономики столицы.



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