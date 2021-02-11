 

Звезду “Мандалорца” Джину Карано уволили из студии за сравнение США с нацистской Германией

11.02.2021, 13:14, Разное
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Киностудия Lucasfilm, подарившая миру вселенную “Звёздных войн” уволила актрису Джину Карано. Она сыграла одну из главных ролей в нашумевшем сериале “Мандалорец”, являющемся частью вселенной.

Карано попала под удар из-за своих публикаций в соцсетях, в которых выражала своё несогласие с движением Black Lives Matter (“Жизни чёрных важны” – англ.). Этим 38-летняя знаменитость спровоцировала шквал критики в свой адрес. Из-за этих нападок она сравнила США с третьим рейхом, где людей так же притесняли за их взгляды и убеждение. В итоге в Lucasfilm признали её высказывания порочащими людей и заявили, что не планируют больше сотрудничать с актрисой, сообщает Ura.ru.



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