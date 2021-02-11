Мнение: Так едорасам-то можно!

11.02.2021, 13:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Добрый вечер. Прочитал у Варламова (да, можете дальше не читать) следующий пост:

“На фоне самых массовых за последние годы акций протеста в одной из кремлёвских башен решили, что всей этой зарвавшейся вольнице нужен мощный ответ.

Сначала клип в поддержку Путина снял уральский бизнесмен Андрей Симановский, известный своеобразными вкусами. Для этого ему пришлось собрать массовку из сотрудников компании “Сима-ленд”:

Одного клипа показалось недостаточно, поэтому “Сима-ленд” заодно организовала флешмоб “Путин – наш президент”:

Разумеется, пропагандоны и некоторые депутаты выдали это за проявление народной поддержки. Позже Znak выяснил, что подобные посты распространяются в соцсетях как раз по свежей методичке от “ЕдРа”.

Однако даже двух высеров “Сима-ленда” кремлёвской башне показалось мало, и к прославлению Путина решили привлечь не сотрудников частной компании, а вообще всех подряд.

Например, в Белгороде студентов местного института культуры собрали в актовом зале и попросили просто “станцевать с флагами”. Им сказали, что снимается патриотический ролик ко Дню защитника Отечества, но потом студенты нашли себя в клипе с хэштегами #ПутинНашПрезидент и #МыЗаПутина. Причём при монтаже, как сообщает местный паблик, в него добавили скандирование в поддержку президента. Кроме того, в клипе появляется песня группы “Любэ” “За тебя, Родина-мать!” – она звучит во всех новых пропутинских роликах и ещё сыграет важную роль…

Очень похожая история произошла в Волгограде, только масштаб был покруче. Там на Мамаев курган созвали бюджетников, чтобы те снялись на фоне Родины-матери в клипе всё той же группы “Любэ”. Но постфактум обнаружилось, что никакая группа “Любэ” никакой клип не снимала, просто людей слегка на***ли и засунули их в ролик в поддержку Путина…

Другим участникам съёмок сообщили не о клипе “Любэ”, а об акции в честь годовщины победы в Сталинградской битве…

-…Было крайне неприятно — светлые мотивы испохабили политической грязью.

Кстати, а как там дела с вовлечением несовершеннолетних в политику? А всё отлично, дети тоже за Путина! И что-то никто не устраивает истерик по этому поводу, никто никого не пытается привлечь к ответственности.

Как и в случае с Екатеринбургом и Белгородом, получившийся ролик опубликовали в инстаграме депутаты-единороссы – Олег Ярыгин, Руслан Морозов и Андрей Гимбатов. Местные телеграм-каналы сообщают, что именно они организовывали съёмки, хотя сами депутаты упорно молчат…”

И вот я теперь имею к Свидетелям Великой России один неудобный вопрос. Нет, не тот, почему про навальновцев вы постоянно орёте, что они врут и на митинги свои загоняют обманом, а насчёт “Единой Крысии” что-то этих воплей ни разу не слышно. Ведь вы же не враги сами себе, чтобы плохое писать о своих активных партнёрах из проворовительства, на чьи деньги ваша секта и содержится. Но почему ни одна ура-патриотическая сволочь, возмущённая тем, что на навальновские митинги молодёжь заманивают, не возникает по поводу, что единососы-то вон тоже заманивают, оказывается? Или двойные стандарты, как всегда у ура-патриотов, никому нельзя, только едерастам из главенствующей партии как хозяевам страны таки можно?

—