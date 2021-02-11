Личное: “Побольше шаров натолкала”

11.02.2021, 13:02, Разное

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Эта история тоже вранье, как и недавняя про одноногого профессора, соблазнившего жену своего сына.

Но если там была просто графомания с элементами эротики, в этом письме автор пишет то, что, на ее взгляд, могло бы быть у нее в реальности и переживает все эти эмоции.

Вот это инкуб, который ест автора, пока она жует картон.

Существует ли в реальности ее муж, я не знаю. Скорее всего нет, как и дети, даже один ребенок. Но тут возможны варианты.

А вот история про любовника выглядит именно так, как женщины в большой короне представляют себе любовь.

Комично.

Автор воображает себя Ирой, а парня представляет Ромой, этаким грубияном, который умирает от ревности и от страсти.

Но Рома у нее – в улучшенной версии, трудолюбив и неподкупен, негодует на богатство автора и злится за ее предложение дать ему деньги на бизнес. Автор конечно же очень богата в своем воображении, причем зарабатывает большие деньги легко и играючи, имея при этом троих детей.

Письмо невыносимо длинное (целиком не уместилось), но я его дочитала. Потому что у автора – векторная Выскочка, а это такой баг, что письма с ним читаются веселей: аппетиты короны удивляют.

Разберите это сами.

oldwitch

Здравствуйте, Эволюция! Спустя 1,5 года чтения блога всё-таки решилась написать в рубрику evolutiolab.

Эта история про мою самую безумную любовь, которая меня будто бы от сна пробудила, привела в ваш блог и, надеюсь, научила осознанности в жизни. По крайней мере, указала вектор.

У него одна из тех опасных мужских профессий, где он такой красивый-молодой-экспертный сверху встаёт, какая-то там магия с границами происходит и женщины влюбляются. Пачками. Хорошо, что он (вроде как) Онегин и при нём всегда его друг-коллега КСЖ, который многих дам ещё на начальных этапах очень активно на себя перетягивает. Занятно за всем этим со стороны было наблюдать, как все девчонки с ума сходят и бегают. Им даже делать ничего не нужно – просто выбирай из тех, что обомлели и на всё готовые на шее повисли. Я ему потом говорила, что никогда не смогу быть вместе с парнем, на которого столько красивых девчонок влюблёнными глазами смотрят. Ревнивая я очень, с ума буду сходить. Но это я вперёд забегаю.

В общем, сама не поняла, как со мной это произошло. Затянуло очень быстро, за месяц буквально. Просто однажды проснулась и поняла, что я в полной жопе: «С именем этим ложится, и с именем этим встаёт». А у самой муж, трое малолетних детей, никакие мужики посторонние никогда в жизни в сферу моих интересов не входили. Тем более, этот (же)ребенок совсем, 23-летний пацан, на 11 лет меня младше. Мезальянс на мезальянсе сидит и мезальянсом погоняет – нам никогда не быть вместе. Да и вообще мне ничего такого не нужно. Все в моей жизни уже мною было устроено так, как мне всегда хотелось: замужем, трое детей, работа в радость и с отличными доходами. Я король жизни, я всё сама построила и всем управляю – я была очень счастливым человеком и никаких новых любовей в моей жизни, естественно, не планировалось.

Поэтому мой внутренний штурман оказался шокирован, когда вдруг внезапно прозрел: всем на свете она, значит, рулит и всё так классно устроила – а собой при этом порулить не смогла. Единственным, чем она в реальности рулить-то и может. До седых волос практически дожила, и вдруг «Любовь нечаянно нагрянет». Снова как малолетка лью слёзы, глядя украдкой на пацана, которому на меня плевать. Да и мне он тоже вообще ни к чему, нет в моей жизни для него места. Ни к чему, только тянет к нему со страшной силой, как магнитом. Я прекрасно понимала, что это мои личные глюки и я ему не сдалась, что у него таких восторженных клиенток кроме меня вагон и маленькая тележка (и помоложе, и покрасивее, и постройнее, и на любой вкус). Все вроде бы понимала, но при этом чувства мои к нему были живые и настоящие. Вот это вот чистое, доброе, светлое. Я и дня не могла без него прожить, впала в аддикцию. Ничего не знала тогда про фигуры в поле и как они растут, ваш блог позже нашла, когда несколько месяцев спустя в истерике рассталась с ним (в первый раз 🙂 и гуглила интернет на тему «Как появляется любовь». Тогда же вся моя жизнь превратилась в «от встречи до встречи». Встречи наши были в границах и практически каждый день: у меня была возможность любоваться им со стороны, не позорясь прилюдно и не выдавая своего безумства, занимаясь прокачкой имиджа и здоровья.

У меня появился новый стимул, «Вы так похорошели» слышала со всех сторон, все отмечали мои светящиеся счастьем глаза, и в работе мне это помогало – вдохновиться, перезагрузиться, сбросить стресс на полезных занятиях. Несмотря на столько плюсов, было очевидно, что я в полном дерьме. Одновременно с этими прекрасными «бабочками» что-то страшное внутри меня происходит, и выбираться из этого нужно срочно. Если раньше я себя ощущала в жизни Атлантом, держащим на своих плечах небо и «Все моря по колено», то сейчас уже надо было держать меня, я как будто начала распадаться на куски. Решила спасаться и действовать как в юности, когда безответно влюбилась в парня из популярного бойз-бенда в телевизоре: я тогда написала ему пару писем о своей любви, не получила ответа и поняла, что ему на меня плевать. Плевать настолько, что даже не потрудился ответить – и любовь моя чудесным образом прошла. Так что сейчас решила убивать свою любовь по той же схеме. Просто сбежать я уже не могла: на дистанции постоянно сносило в мечты, фигура его росла выше неба и меня к нему физически тянула. Признаться ему в лоб, чтобы прямо послал – такого варианта даже в мыслях не было. Если только очень хотелось узнать, как выглядит взгляд человека, который искренне считает тебя безумной – но мне почему-то не хотелось 🙂

Выходом из ситуации казалось «узнать его получше и разочароваться». Поэтому я просто стала активнее с ним общаться: расспрашивала про то и сё, как дела, про детство, про интересы. Разочароваться никак не получалось, потому что оказалось, что какая мне разница, что у него есть какие-то «не подходящие мне» вкусы, взгляды или пристрастия: нам всё равно никогда не быть вместе, и мне это никогда никак не помешает. Поэтому я пыталась зацепиться за то, что точно поможет мне отлепиться: вот про девушку свою рассказал, у меня проблеск сознания. У него девушка, я не нужна. Потом оказалось, что девушка в другом городе живет, и он не торопится ее сюда приглашать: боится, что будет мозг выносить, а он виноват окажется, если выставит её обратно, она же там все ради него бросила. «Да он же её не любит!» – и опять какая-то надежда на взаимность появляется. Потом сама себе: очнись, у тебя же муж, дети. Какая надежда. Ему нет места в твоей жизни.

Решила просто продолжать типа дружить, не приходить я уже не могла. Поддерживала его как-то, старалась с женской стороны истерики девушки объяснить и посоветовать, как себя лучше с ней повести. А у той ищейка всегда, похоже, работала на полную, все фотки во всех соцсетях мониторила – и вот я то там, то сям на фото рядом с ним всё чаще попадать стала. Болтаем стоим такие на заднем плане, ну такое всё невинное 🙂 Она начала истерить ещё и по моему поводу, запрещала ему со мной общаться (чем очень сильно мне тогда помогла). Мне и стыдно перед ней безумно было и неловко, но одновременно и сучность откуда-то во мне проснулась, никогда до этого никак во мне не проявлявшаяся. Очень тонко спровоцировала её истерику на мероприятии, где мы все вместе оказались, и такая ни в чём не виноватая наслаждалась, как она моему тайному возлюбленному мозг выносит, а он на неё прилюдно орёт – а потом утешала её, как он так мог, как мог. Они разругались вдрызг, я предлагала поехать ко мне переночевать, чтобы ей не искать гостиницу ночью в чужом городе. Искренне переживала за нее и правда помочь хотела. Вину свою чувствовала, хотя вроде бы и не виноватая была, они там сами, а я буквально 2 слова невинных сказала. И смех, и грех. Вскоре он с ней расстался. Приехал ко мне от неё и такой заявляет: «Тебя я люблю больше». Я почему-то осатанела от такого заявления 🙂 Потом иногда его этим троллила. Принесу, например, кофе ему и его другу. Ему стаканчик побольше даю – «Потому что тебя я люблю больше» 🙂 Но это я опять вперед забегаю.

В общем, додружилась и «догорелась в границах» я до того, что, провожая меня однажды после пьянки домой, он попытался за руку взять, кутался в мой шарф и в мои волосы, говорил, как вкусно от меня пахнет, и смотрел влюбленными глазами. А я ему что-то вроде «Ну что ты делаешь, перестань». На следующий день я спросила, что это было – а он заявил, что не помнит ничего из того, что было после бара. И я заплакала, не смогла сдержать слез. Обидно стало, что такая красивая и эмоциональная сцена, как в кино прямо – а я была там, оказывается, одна. Меня начало шатать просто не по-детски. Какой тут отлепиться и осознать свою ненужность, если такие вещи происходят.

Позже он говорил, что эти мои слезы на него какое-то невероятное впечатление произвели, с этого момента он стал влюбляться в меня сильнее.

Окончательно у меня слетела крыша пару недель спустя, когда он снова ночью провожал меня. Путь длиной в 300 метров мы шли час: он меня обнимал, пытался целовать, я уворачивалась, он к стенке дома прижимал, я отталкивала, а потом под алкоголем сознание отключилось, я не могла больше сопротивляться и мы целовались. Он на асфальт меня повалил и так мы лежали и смотрели друг на друга этими вот сияющими глазами, в которых любовь. Пока какой-то прохожий не вернул с небес на землю своим: «Ребят, не валяйтесь тут, вставайте, а то придатки застудите». Он не довел меня в ту ночь до дома, вдруг остановился на полпути. Посмотрел на меня долгим взглядом и заявил: «Как тебе не стыдно, у тебя же муж есть! Иди нахуй!». Развернулся и ушёл.

И на следующий день, конечно же, снова ничего этого не помнил.

Если до этого я чувствовала себя так, будто пытаюсь устоять на табуретке на одной ножке, балансируя на канате, натянутом над пропастью – то это был момент, когда табуретку из-под меня выбили. И я в пропасть полетела. И понеслись эти качели.

Меня шатало от «Такая наглость, какая дерзость! Да как он так со мной смеет, этот пацан?! Я же уважаемая, серьезная женщина! Меня! На асфальт повалить и после ни за что нахуй послать?!» до «Ого-го-го, эге-гей! Как же офигенно классно вот так вот застудить придатки и изгваздать дорогую сумку о свежевыкрашенные фасады домов! Как будто мне снова 17!». Я потом осознала, что эти события случились по классическим пикаперским канонам «дать-забрать» и «крышеснос». Только никто из нас этих принципов не знал, само так вышло, спонтанно. Получилось очень много крючков, я влюбилась окончательно и бесповоротно, и вот уже 2 года не могу отлепиться – потому что никак не могу увидеть отсутствие взаимности. Но это я опять вперёд забегаю.

Брак мой, конечно же, развалился – точнее, я сама его стала рушить, просто потому, что больше не могла обманывать человека, который мне всецело доверяет и который не сделал мне вообще ничего плохого. Даже когда мы с моим неожиданным возлюбленным расставались и не общались вообще, он все равно оставался в моих мыслях. И меня не покидало ощущение, что я обманываю ни в чем неповинного мужа. Даже если факта физической измены нет, всё равно не нормально это, когда ты замужем за одним, а в голове у тебя другой. Что надо расставаться, было понятно уже 2 года назад, когда я только влюбилась. Будь мне 20, просто собралась бы и ушла. Но у меня маленькие дети, самое главное сокровище в моей жизни. У них есть любящий отец, дети должны расти в полной семье, я не могу рушить их жизни и лишать их отца по своей какой-то дурной прихоти. Да и у отца просто взять и забрать детей я не могу. И без детей уйти не могу. И по работе мы с мужем по рукам и ногам связаны, и скотчем ещё для надёжности примотаны. И парой оставаться невозможно, невыносимо. Но и с любимым никогда не быть вместе всё равно, слишком всё сложно. Тупик.

Я отселилась на диван, муж, конечно же, практически сразу заподозрил неладное: «Эта баба сломалась». Я не хотела не то, что никакого секса с ним – а даже просто взять за руку или обнять не могла. Убегала от него, как от чумного. Даже находиться в одном помещении тяжело было. Мучилась совестью, ела себя и гнобила страшно. Не хотела изменять любимому (даже когда у нас с ним ничего кроме поцелуя и не было). Была в шоке от такого своего открытия: насколько я не могу быть одновременно с двумя мужчинами, до истерики просто. И насколько даже простые объятия для меня интимная вещь, даже обниматься с другим не могу. Поняла потом, что раз не хочу мужа как мужчину, раз такое происходит, и раз это продолжается уже больше года, надо честно обо всём сказать. Самой всё склеить-наладить у меня не получалось – вроде бы пыталась, когда мы с любимым расставались «навсегда». А муж то сынка, то недовольного клиента включает. Не хочется плохое про него писать, я знаю, что и сама далеко не сахар, куча багов у меня и полный набор пыточных инструментов. Я много думала обо всём этом, всех вокруг обвинить пыталась сначала. А теперь нет и тени сомнения даже, что я сама во всём виновата. Готова взять на себя всю ответственность.

Задолбало всё в этой ситуации страшно. Пришла к выводу, что хоть с тем и не быть мне вместе, но и в браке всё не так и продолжать не могу. Лучше уж сепарируюсь и буду одна жить «через жопу», чем постоянно выслушивать критику. В общем, пока обдумывала свою плачевную ситуацию и возможные выходы, рыдала периодически, мучилась, не знала, как поступить. Доводила себя качелями до истерических припадков (пару раз поняла Анну Каренину, на несколько секунд входила в состояние «Хочу умереть» и была в шоке от такого поворота, насколько всё серьёзно). Начались проблемы со здоровьем, часто стала болеть. В итоге не вынесла этого всего и рассказала мужу, как есть. Хотела, чтобы он меня послал, решил бы это всё за меня. Собрал бы там вещи, пику бы мне в бок на прощание воткнул. Я бы наверняка одумалась и за ним по классической схеме побежала бы, и зажили бы мы лучше прежнего.

Он конечно прифигел, расстроился безумно. Сказал, что никогда бы в жизни со мной так не поступил, планировал жить со мной до старости и «как ты могла». Я попыталась было объяснить, что «Оно само» и «Сама не хотела и не ожидала», но теперь вижу, что это понимают только те, кто через такое проходил лично. Кто не проходил через адские круги любовной аддикции, не нырял поглубже туда – всем кажется, что это просто придурь какая-то. Как будто я просто могла взять, и не общаться. Ха. Да меня просто ураганом к нему уносило. Когда я очнулась и осознала происходящее, сила притяжения была уже такая, что невозможно было противостоять. Проще расслабиться и улететь. Я пыталась, конечно, спасти брак. Это первое, что я попыталась сделать. Рассталась с возлюбленным и не общалась целый месяц, вообще исчезла – и я побывала в аду. Я реально будто на костре горела, такой сильной боли я не испытывала наверное никогда. Перманентный стресс, каждое утро начиналось с истерики. Двухчасовая пробежка, только тогда мозги более-менее вставали на место и я кое-как доживала день, еле засыпала и плохо спала ночью, а с утра опять надо было бежать, иначе снова ад. Тогда я и начала читать этот блог: по утрам бегала, днем пыталась работать, по вечерам читала все посты про выход из аддикции. Пыталась остудить его фигуру, вспоминала, какой он козел и «нахрена мне это надо» (мы очень некрасиво расстались, со скандалом: я хотела всё это как можно скорее прекратить, вела себя по-скотски и он тоже хотел меня забыть, как страшный сон). Но не вышло, потом опять началось.

В общем, я ожидала, что муж после таких новостей мне по морде даст или разорётся хотя бы – а он «Давай сделаем вид, что я этого не слышал». От этого его великодушия стало еще противнее от себя. Я сказала, что уже больше года меня это всё мучает, я на грани, и делать вид я больше не могу. Потом была куча нравоучений на тему безответственности, легкомысленности, самкой богомола назвал и «Ты как мужик, это их обычно в таком возрасте подобным плющит». Сказал, что разводиться не хочет: он, в отличие от меня, думает о детях и боится, какая страшная судьба их с такой непутевой мамашей ждет. Выдал мне расписку, в которой разрешил «трактовать нормы брака на своё усмотрение, не оглядываясь на его интересы» и «проводить свободное время с кем и где пожелаю».

«Это что, индульгенция на блядство?» – «Ну, если твои моральные принципы тебе такое позволяют».

Принципы мне такое не позволяют, поэтому я всё-таки настояла на своём и развелась. Просто не могу оставаться его женой после всего этого. Тошно от себя самой. Раз с ролью примерной жены не справилась, так и нечего замужем оставаться.

По мужикам из тиндера я точно не пойду, из-за мужиков все мои проблемы и лишних мне не надо 🙂 Так что знаю, что закончится моя история классически: разведёнка с 3 детьми у разбитого корыта, никому на свете не нужная. Но за эти 2 года я уже все возможные сценарии мысленно прожила, и даже в таком итоге уже не вижу ничего страшного. Просто смирилась и прикидываю, какую позу лучше принять в хрустальном гробу, как бы покрасивее прижать к себе хрустальные туфельки 🙂 Ну и ничего такого, что туфельки прижму, многие так живут. Я разве какая-то особенная? Пусть. Тем более, побывала я уже за этим вашим замужем и «Чего я там не видела». Виноградик готовлю, с детства люблю выращивать растения 🙂 Пусть колосится: «Всё уже всё».

Но у меня после всего пережитого остались вопросы, на которые я сама никак не могу найти ответ, поэтому и пишу. Надеюсь попасть на разбор, на ваш совет надеюсь и советы комментаторов.

На протяжении всей этой истории (особенно в самом начале) мы с моим неожиданным возлюбленным время от времени выносили друг другу мозг на тему «Надо перестать общаться, потому что нам всё равно никогда не быть вместе» и называли причины, которых было миллион: разница в возрасте, муж, дети, разные привычки, упертость в характерах, еще там он что-то называл. Я безумно благодарна за истории об Ирочке – тогда я уже активно читала блог, и когда это начинал он, то со всеми его доводами я просто с сожалением соглашалась, а когда посылал – уходила. «Да, не быть нам вместе. Да, очень жаль. Да, я понимаю. Да, я ухожу, исчезаю, больше не напишу. Прощай, любимый. Спасибо за то, что был в моей жизни». И так десятки раз по кругу. Я уже заметила тогда, что кто посылает, тот первый потом пожалеет и прибежит. Еще и виноватым окажется. Так что по своей инициативе старалась не расставаться, в крайнем случае только. Старалась перекинуть ответственность.

Задалбывали качели эти страшно, особенно когда мы входили в резонанс. Иногда впадала в крайний неадекват и безумно хотелось всё это немедленно прекратить. Тогда творила какую-нибудь дичь, чтобы он отморозился и сам меня бросил, потому что я сама уйти никак не могла. То перед лучшими друзьями его позорила, то в баре на его глазах с мужиками знакомилась и весело плясала. Он потом спустя пару недель после этого 17 раз пьяный позвонил, чтобы меня блядью последней назвать и послать нахуй. Я думала, что это точно конец. Не знала тогда ещё, что 17 звонков, пусть и таких неприятных – очень мощная заявка на камбек. Потом я плакала, просила прощения и объясняла, что ни с кем из этих мужиков ничего не было, я сама к ним подошла со словами «Ребята, сделайте пожалуйста вид, что вы мной заинтересовались, надо на ревность вон того пацана вывести – а я вам за это пива куплю». Ну они и делали вид – а я делала это для того, чтобы опротиветь своему любимому, сама своими руками в нем любовь к себе убивала, как фашист своих детей травила, умирая от боли, но иначе никак – всё ради его же блага, чтобы он больше не страдал и не мучился, чтобы бросил меня окончательно, забыл, разочаровался и не думал обо мне ничего хорошего. После таких моих объяснений чуть ли не плакал уже он.

В общем, издевалась я над ним и над собой страшно, он не отставал. Девушку себе новую завёл – «Ты же замужем, имею право». Я побегала-побегала, «насытила общее поле вложениями» как могла, и исчезла. Думала, это точно конец. Молодая, перспективная – куда уж мне, старухе замужней, с молодёжью тягаться. Плакала, грустила, но из последних сил держалась, не писала. Потом он её похоже бросил, проявился: «Можешь, пожалуйста, прийти. Я очень соскучился. Прости меня за всё плохое и обидное, прости. Люблю тебя».

И опять с начала. Но теперь я уже блога начиталась и старалась не засыпать, включать осознанность. Состояние минуса мне нравится, но сильно в минус и в аддикцию старалась больше не уходить, там у меня полный неадекват начинается. Как только чувствовала, что пошла по кольцам вниз и снова меня шатать начинает, на работу и другие дела усилием воли переключалась. Всегда старалась держать в голове, что такая тётка старая и ненужная нужна ему только благодаря мороку, вызванному правильным поведением. Старалась сохранять устойчивость, скалки-щипцы старалась отслеживать, не всегда получалось – он выдаёт мгновенную и бурную реакцию на мои нарушения границ, так что я наблюдала и старалась запоминать, как не надо. Вот прям реально старалась головой думать, а не реактивно не думая действовать, как было раньше. Но не шататься совсем не получалось – его пороги, вызванные ревностью, начинались неожиданно и, как мне казалось, на пустом месте (тут у меня слепое пятно). Чуть что не так скажу или сделаю, в плюс выходит и посылает, вспоминая все прошлые обиды. Потом извиняется, если я смогла себя удержать и ушла красиво и печально, если большей гадостью не ответила. Если ответила – то бегаю и извиняюсь уже я.

В какой-то момент даже начало казаться, что вот этот вот садизм и боль вся эта и есть то, чего мне в жизни до встречи с ним не хватало. Эмоций стало столько, что лишь бы устоять на ногах. И я как будто бы начала получать от этого садо-мазо треша какое-то даже типа удовольствие. Только о стоп-слове мы не договорились, и иногда было плохо так, что казалось, подыхаю. В такие моменты старалась подняться над всей этой ситуацией, относиться как к партии в какой-то игре. Жила же без него раньше, смогу значит без него и после. Чего бы ни случилось, ничего страшного, пока все живы-здоровы. Правда, как-то я выбесила его так, что он хотел меня чуть ли не убить. Тогда стало не смешно вообще ни разу, я с ним опять навсегда рассталась. Но потом подумала, что я сама его до такого довела, очень старалась. И возобновила общение.

В момент перемирия он как-то сказал, что во время ссор со мной ему порой хочется выйти в окно, пару раз он даже ел феназепам. «Да это же транквилизатор, ты что!» – «А сдохнуть что ли лучше, да?». Феназепам и «сдохнуть» я в шкатулочку положила, не удержалась. Хоть что-то же надо туда положить как доказательство взаимности чувств.

В общем, вроде бы все основные преграды как-то сами собой в процессе отношений перестали быть актуальными. Я больше не замужем и я оказалась настолько дурной, что и разница в возрасте уже не имеет никакого значения. Наоборот, это он как будто бы взрослый и рассудительный, а у меня ветер и всякая чушь в башке. Но осталась самая главная, пожалуй, причина, из-за которой мы сейчас с ним (в очередной раз) не можем быть вместе и поэтому расстались окончательно и навсегда: деньги.

Вот это вот про деньги, я так и не могу понять, как такое обойти. Понимаю, что проблема не очень распространённая, информации на эту тему крайне мало. Мне на деньги вообще всегда было плевать с большой колокольни в любой период моей жизни – и когда я нищая была, и когда их было столько, что хоть жопой жуй. Я не ощущаю ценности денег, у меня ценность вещей определяется количеством эмоций, которые я от них получаю. А денежный эквивалент для меня ничто, я не чувствую корреляции дорогого с кайфом. Сейчас я очень хорошо зарабатываю, сама себя могу содержать, и детей своих могу сама, и не жду никакой материальной помощи и не собираюсь материально ни на ком виснуть. Я думала, что нормальный мужчина должен порадоваться такой даме, как я: не будут из его кармана крупные суммы на шубы-туфли пылесосить и по мозгам ездить на тему «Мало зарабатываешь». Можно расслабиться тут полностью или даже вообще: и ему от меня подарков перепадёт. Я к тому же очень добрая и помогать всем пытаюсь. Теперь уже хорошо понимаю, что ко мне запросто можно на шею присесть, а я и рада буду помогать бедняше. Так что спасибо огромное за истории про хищников, хотя бы буду знать, какие на самом деле принцы таких престарелых принцесс вроде меня ждут.

А я ещё совсем дура наивная была и на ранних этапах отношений Училкой вставала и откровениями своими (самой себе не до конца понятными) делилась, вроде такого: вот стоишь ты в поте с утра до ночи, вусмерть задолбанный, целыми днями киркой скалу херачишь, чтобы хотя бы кусочек драгоценного чего себе добыть. Так и жизнь проходит, мимо. А ведь можно отойти на шаг хотя бы, в другою сторону посмотреть. А там, может, тележка с самоцветами уже стоит. После того, как я сменила ненавистную работу на любимую и там расцвела, много думала об этом, что один и тот же человек в одних условиях чахнет и в ничтожество превращается, а в других расцветает так, что все вокруг любуются. Всё классное как бы само собой с ним случается, не успевает он даже толком захотеть. Вот то самое «Моря по колено». Во мне же ничего особенного, но (случайно) как-то получилось так на «своём» месте оказаться, перестать ждать, что кто-то придет и даст. А просто взять – и взять, что мне нужно. Не понятно только было, чего я хочу взять. Но однажды мне стало казаться, что мир это будто бы миллион возможностей, которые в воздухе мимо тебя сотнями летают. Они прямо сейчас здесь, прямо в этой комнате. И нужно просто как-то это почувствовать, поймать. Перестать ждать, что тебе дадут. Не дадут. «Просто сам подходишь, и берешь, что тебе нужно». Боже, как он на это «просто подходишь и берешь» уже больше года бесится. Не готов к мудрости оказался 🙂 Да я и сама толком не понимаю, что именно сказать хотела. Просто какое-то ощущение есть, что всё возможно, нужно просто вот этот вот поток поймать, и начнется новая жизнь. Если твоя тебе чем-то не нравится – берешь и меняешь. Но вижу, что никто не понимает, о чём я вообще. Не только он, даже муж не понимал и говорил мне что-то про моё витание в облаках и сильный отрыв от реальности. Так что теперь с этим всем решила просто заткнуться. Пусть стучат киркой, не моё дело. Главное, чтобы мне в облаках витать не мешали 🙂

В общем, он мне как-то заявляет: «Даже если все наши препятствия и особенные обстоятельства убрать, я никогда не смогу быть вместе с девушкой, которая покупает пирожных на пол моей зарплаты» (это мы как-то в ТЦ с ним вместе гуляли и я просто купила много пирожных себе, маме и всем детям, и еще чуть про запас). Или: «Ты купила себе телефон в 2 раза дороже моего, чтобы меня унизить! Поздравляю, у тебя получилось! Ты круче!Последняя модель – понтуешься, как сучка конченая!». А мне обидно до одури, у меня же ни понтов, ни желания унизить, ни соревнования – я просто покупаю себе какие-то вещи, ну просто могу позволить и просто покупаю, потому что хочу. А он от этого дико бесится. Что на дорогой телефон заводится, что на бутылку итальянской воды, которую я ему вынесла, когда попросил попить. Посчитал-прикинул по обрывочным фразам и косвенным признакам, какие у меня ежемесячные расходы, и назвал меня «Охуевшей», а страну нашу дерьмовой, раз в ней можно столько зарабатывать, занимаясь «полной херней».

Год назад я еще не совсем понимала, что происходит, и в каком-то порыве доброты душевной и витания в облаках предложила ему очень крупную сумму: «Потом как-нибудь вернешь», на открытие собственного бизнеса. Боже, что было. Хуями он до сих пор меня из-за этого время от времени кроет. Чуть в плюс выходит, так сразу и давай былые обиды вспоминать: «Ты думаешь, ты одна такая самая крутая, да, а я ни на что не способен?! Да кем ты себя возомнила?! Да пошла ты! Живи своей жизнью, оставь меня, проваливай к своим дружкам богатым и с ними и общайся» – и я оправдываюсь и объясняюсь, что предложила такое не из-за того, что не уважаю его и сомневаюсь в его способностях зарабатывать самостоятельно. А из-за огромной и безумной любви. Да и нет у меня никаких дружков богатых, я в нищете выросла и в обычном районе живу, обычными тропами хожу. Просто ну вот так получилось, что у меня что-то сейчас получается. Он вроде бы верит, или очень пытается поверить, что ничего плохого я не имела ввиду и обидеть его не хотела – но вижу, что понять и принять этого не может. Он свои деньги очень любит и никому не даёт. Ну полный атас, короче, додумалась такое ляпнуть. Но по крайней мере я знаю, что парень он приличный, с правильными установками. Рисую себе красивый мужской образ самостоятельного и целеустремленного мужчины за этими ужасными его словами. Как-то эмпатию пытаюсь включать, пытаюсь понять мотивы его слов. В такие моменты я с трудом держусь, чтобы не отморозиться. Маленький огонёк от огромного пламени любви в такие моменты остаётся, я его стараюсь сохранить из последних сил. Не хочу без любви жить, но он прямо очень сильно всё во мне таким убивает. Тут меня тоже шатает постоянно: ну вот ещё, скакать вокруг него и пытаться ненароком своими новыми дорогими туфлями его Эго не задеть. А не пошёл бы он. А с другой стороны: ну вот тебе задачка, думай, как быть. С мужем всё запорола, тут тоже не справляешься. Ну и куда тебе, кроме как в виноградник с 40 кошками.

На деньгах он просто страшно зациклен, это у него самое главное. В 23 года уже купил себе хорошую машину, мало у кого из сверстников такие есть. В мои 23 года подобного класса машина была только у одного моего сверстника – он и до сих пор самый богатый 🙂 Плюс, у семьи моего возлюбленного 3 квартиры, одна из них как бы его. Сам он работает по 10 часов в день 6 дней в неделю. Очень сильно устаёт, но несмотря на то, что сам себе график устанавливать может, меньше работы не берет. Хочет заработать все возможные деньги, видимо. Сказал мне как-то: «Я далеко не самый плохой вариант среди своих сверстников – а рядом с тобой я мальчик, клоун, никто». Ну да, хорош не только среди своих сверстников, но и среди мужей моих подруг-ровесниц. Очень странно и неожиданно было такое слышать, учитывая, что деньги меня в нем никогда не интересовали – но я уже поняла, что в этой истории я не одна, и как-то надо принять непонятную мне волю другой стороны и всё-таки отвалить. Или хвалить надо было его способности зарабатывать, для него это видимо предельно важно, а я этот момент обесценила совсем. Не знаю, теряюсь.

В очередной раз, снова доведя себя качелями до припадков, я решила, что пора с этим всем заканчивать раз и навсегда. Границы у меня плохие, я не могу больше и не знаю, как на его нападки про деньги реагировать. Да и вообще, сколько можно мозги друг другу делать, «гори оно всё синим пламенем». Красиво я, конечно, уйти не могу. Да и ничего красивого в этой истории не было изначально, чтобы её красиво заканчивать. Мне кажется, мы искалечили друг друг психику уже настолько, что красиво всё преодолеть и начать с начала уже никогда не получится. Остаётся только разойтись, как свиньи. Поэтому в ответ на очередную его язвительность на ровном месте в адрес моей работы я устроила очередной конец света: написала его другу неприличное предложение, зная, что они сейчас рядом и он обязательно покажет. Хотела сильно разозлить, были разные истории с этим другом и я уже обещала ему больше ничего никогда не писать. Об этом узнала девушка друга, прислала мне на следущий день голосовое о неуместности таких предложений, потому что он уже (месяц как) занят.

Он меня за такое сразу не бросил, несмотря на мои ожидания, что это будет точно конец всего. Но разозлился страшно. Просто критически страшно. Наверное, если бы я рядом была, то просто бы убил. А так забанил на несколько дней и снова закрыл границы на замок: «Ты опозорила меня перед другом, коллегой и клиентом! Не надоело тебе в дерьме постоянно купаться? Еще и меня окунула!» – «Это было состояние, в котором Анна Каренина сиганула под поезд. Это был конец всего». Потом мне стало безумно стыдно, конечно же, я не хотела позорить его на работе. Но на работе его это не скажется, не тот масштаб у этих личностей. Но стыдно мне стало все равно, хоть и задумывалось это как конец всего. Я начала делать всё, как не надо: бегать, оправдываться, объясняться и просить прощения. 2 недели я ломилась в закрытые границы и наблюдала, как его раздражение ко мне только больше и больше растет от такого поведения. На нервах была страшных, ушатало вконец. То в жопу его посылала, то:

– Позови меня замуж?

– И что будет?

– Не хочешь?

– Хочу

– Тогда позови. Я хочу быть твоей женой

– Хорошо. А мне к вам тоже переехать жить?

Опять про деньги и про ревность. Забанила, стерла весь чат. Потом разбанила, постаралась от возможных хвостов и незакрытых гештальтов избавиться: побольше шаров натолкала, о любви безумной своей в очередной раз рассказала, и о том, что не могу, как крышу рвёт от чувств: сам видишь, я в неадеквате полном. Но я очень устала, измучена, вижу, как достала, но и не доставать не могу, с ума без тебя схожу. Так несколько дней продолжалось, я была в истерике. Потом феназепам попросила, у него не оказалось. Опознала сильный дисбаланс с его плюсом 🙂 Рассказала, что от нервов заболела опять. Позвонила, когда он уже вконец был взбешён моим таким истеричным поведением, старалась вежливо и аккуратно разговаривать, но всё-таки услышала, что хотела. Определенности хотела, и получила. Он всё ещё очень злится на меня за ту выходку, а на вопрос «Почему ты меня не бросил?» в ярости чуть ли не проорал: «Потому что я не могу, я тебя люблю! Чего тебе надо, зачем звонишь? Я не люблю пустые разговоры!» – «Любимый, я очень по тебе скучаю, очень страдаю, места себе не нахожу, прости-прости-прости я не хотела так обидеть, чем занимаешься сейчас?» – в ответ он стал про мужа спрашивать, где он и чем занимаюсь сейчас я. Потом про доходы мои опять начал и сказал, если передавать литературно суть: «Мне не нужны отношения с человеком, который столько зарабатывает». Я сказала, что очень жаль, он повесил трубку. Написала ему: «Я в твоих ногах валялась и просила позвать меня замуж, а ты сказал, что отношения со мной тебе не нужны, потому что я слишком много зарабатываю» – «Да, выпендреж этот не нужен».

Через 2 часа от него было 4 звонка, но я уже спала, и смс: «Я сейчас твоему мужу начну звонить, если не возьмешь» (муж ходил знакомиться с ним, когда я ему всё рассказала, они обменялись телефонами). Утром я ответила, что у меня нет никакого мужа, и поблагодарила за то, что он честно, прямо и однозначно сказал мне о разрыве. Показал красивое мужское поведение, которое меня всегда в нём восхищало. Послал чётко и без всяких этих невнятных блеяний. Спасибо за то, что ты был в моей жизни. Постаралась пикануть, в общем. Послал меня в ответ на озвученное вслух желание быть его женой, ну я пошла тогда. Криво получилось или сойдёт? Забанила его и в тот же момент почувствовала, как в мою сторону потекла энергия и я снова стала превращаться из истеричной тряпки в человека. Не о чем больше думать, не нужен больше феназепам – я осталась одна. Можно теперь спокойно жить и работать.