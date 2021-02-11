Студенты и коллектив Российско-армянского университета акцией поддержали ректора

11.02.2021, 12:58, Новости дня

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Студенты и преподаватели Российско-армянского университета (РАУ) провели в четверг в Ереване акцию в поддержку ректора вуза Армена Дарбиняна, который заявлял о попытках властей Армении сместить его с должности.

В заявлении, зачитанном на акции, говорится, что «от имени коллектива преподавателей, административных сотрудников, студентов, выпускников Российско-армянского университета выражаем принципиальную и безоговорочную поддержку ректору РАУ», поддерживающие Дарбиняна считают «безосновательным и нелегитимным» требование его отставки с занимаемой должности, передает РИА «Новости».

«Для нас неприемлемо любое внешнее давление, и РАУ будет и дальше оставаться бастионом академической свободы, вне зависимости от политической конъюнктуры», – также говорится в заявлении.

Представители вуза призвали студентов и преподавателей всех действующих в Армении университетов «решительно бороться за ценности академической свободы, не допустить политического контроля над университетской мыслью».

Кроме того, в заявлении говорится о личном вкладе и роли Дарбиняна в создание, становление и развитие РАУ.

Ранее Дарбинян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян через Службу нацбезопасности якобы потребовал от него покинуть пост ректора.

По словам Дарбиняна, если он когда-нибудь решит подать в отставку, «то у нее будет лишь одна цель – «политически низвергнуть» Пашиняна и искоренить «николизм» с политической арены Армении».

Дарбинян считает, что одной из причин такого отношения премьера к нему и университету является якобы «нескрываемая антироссийская сущность» Пашиняна.

Напомним, Российско-Армянский (Славянский) университет был создан на основании двустороннего соглашения между правительствами Армении и России, которое было подписано в августе 1997 года в Москве.

РАУ является учреждением высшего профессионального образования совместного ведения Российской Федерации и Армении и пользуется статусом государственных высших учебных заведений двух стран. Дарбинян занимает пост ректора РАУ с 2001 года. В 1998-1999 годах он возглавлял армянское правительство.