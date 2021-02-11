Лукашенко сказал, сколько белорусов хотят интеграции с Россией

11.02.2021, 12:58, Новости дня

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Более 70% белорусских граждан выступают за интеграцию с Россией, около 30% – с Евросоюзом, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на данные социсследования.

«Последнее масштабное социологическое исследование: мы спросили у людей, как они относятся к интеграции с Россией, Евросоюзом. Боюсь ошибиться на полпроцента-процент… 71,5% высказались прежде всего за интеграцию с Россией, около 30% от 100% респондентов – с ЕС. Мы опубликуем эти интереснейшие данные, вы на них посмотрите», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

По его словам, в начале этапа независимой истории Белоруссии на референдуме белорусы высказались за развитие интеграции с Россией.

Ранее Лукашенко в ходе выступления на открытии Всебелорусского народного собрания заявил, что РФ была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики.