Кремль анонсировал встречу Путина с постоянными членами Совбеза

11.02.2021, 12:58, Новости дня

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Президент Владимир Путин в четверг днем проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня в Огарево посредством видеоконференции президент это совещание (с постоянными членами Совбеза) планирует в середине дня провести», – передает РИА «Новости» слова Пескова.