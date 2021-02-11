Кремль анонсировал встречу Путина с постоянными членами Совбеза
11.02.2021, 12:58,
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Президент Владимир Путин в четверг днем проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня в Огарево посредством видеоконференции президент это совещание (с постоянными членами Совбеза) планирует в середине дня провести», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
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