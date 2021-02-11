Глава Еврокомиссии признала ошибки при закупке вакцины, но стратегию менять отказалась

11.02.2021, 12:44, Новости дня

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала многочисленные ошибки при закупке вакцины для Евросоюза, пишет SRF. В ответ на критику со стороны Германии Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия была «чересчур оптимистична в отношении массового производства». Однако изменять общую стратегию по вакцинации ЕС она отказалась, пообещав и дальше критически относиться к процессу одобрения вакцин.



Reuters

Последние несколько недель в ЕС активно обсуждается вакцинация от коронавируса. Со стороны Германии всё громче звучат обвинения в слишком позднем одобрении трёх вакцин, доступных на данный момент. Еврокомиссия слишком несерьёзно отнеслась к их закупке. Кроме того, возникли проблемы с одобрением вакцины AstraZeneca. В центре критики в первую очередь находится председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт SRF.

«Мы слишком поздно получили разрешение, и мы были чересчур оптимистичны в отношении массового производства и, наверное, слишком уверены в том, что то, что мы заказали, действительно придёт вовремя», — сказала Фон дер Ляйен на заседании Европарламента.

Затем она прокомментировала все критические замечания и признала многочисленные ошибки. Ошибки, которые были допущены не только в самой Еврокомиссии, но и в сотрудничестве со всеми странами — членами ЕС, отмечает издание.

По словам Фон дер Лейен, прежде всего, было развёрнуто недостаточно мощностей по производству утверждённых вакцин. Она считает, что это должно быть восполнено. Теперь еврокомиссару, отвечающему за единый рынок ЕС, придётся находиться в постоянной координации с представителями отрасли и согласовывать сложные цепочки поставок, в том числе и через границы. Фон дер Ляйен также пообещала, что одобрение других вакцин от коронавируса будет ускорено настолько, насколько это возможно.

Как считает SRF, стратегия по вакцинации ЕС и весь процесс принципиально не изменятся: однако теперь информация должна более простым и быстрым путём поступать в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для принятия более оперативных решений.

ЕС намерен и дальше относиться к процессу одобрения вакцин критически, даже если это займёт больше времени. К этому обещанию Еврокомиссии присоединились и многие депутаты Европарламента. Они не хотят ставить под сомнение достоверность процесса.

В Европарламенте подчеркнули, что, с точки зрения малых стран, тот факт, что Еврокомиссия координирует закупки вакцин для всего Евросоюза, очень важен. Совместная закупка вакцин богатыми и менее богатыми странами по одинаковой цене и одинаковому графику определённо является «обнадёживающим признаком солидарности».

Несмотря на отдельные критические замечания, особенно со стороны Германии, Еврокомиссия фактически получила довольно хорошие оценки за свою работу. Еврокомиссия полагалась на несколько «правильных» вакцин. Он требовала от производителей, чтобы данные о здоровье граждан ЕС были защищены, а фармацевтические компании несли ответственность за свои вакцины.

Все эти требования задерживают переговоры, усложняют стратегию вакцинации и замедляют поставки вакцин во все страны ЕС. Тем не менее в Европарламенте неоднократно подчёркивали, что именно этот путь является верным, пишет SRF.