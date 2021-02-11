Трамп скрывал записи своих разговоров с Путиным, но теперь Байден сможет их посмотреть

11.02.2021, 12:44, Новости дня

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Будучи президентом, Дональд Трамп очень трепетно относился к записям своих переговоров с другими лидерами, в том числе с Владимиром Путиным, и некоторые материалы заносил в секретную систему Совета нацбезопасности, пишет Politico. Но теперь к власти пришёл Джо Байден — и как действующий президент он имеет право на доступ к этим материалам, которые помогут понять, не заключал ли предшественник сделок, которые могут застать врасплох новую администрацию.



Reuters

Мало какие тайны трамповской эпохи так же интересны, как содержание как минимум десятка «хаотичных и спонтанных» телефонных бесед и переговоров экс-президента со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Politico. Эта разговоры могут помочь понять, не выдавал ли секретной информации бывший американский лидер и не заключал ли с главой Кремля каких-то сделок, «которые могли бы застать врасплох новую администрацию». И теперь, когда пост президента США законно занял Джон Байден, у него есть возможность лично это проверить, считает издание.

«Им не нужно наше разрешение, чтобы просмотреть записи. Теперь все материалы по звонкам находятся в ведении Байдена. Есть только один президент», — заявил ресурсу бывший сотрудник Белого дома при администрации Трампа.

Команда Байдена никак не прокомментировала вопрос о том, видел ли кто-либо из её членов записи телефонных переговоров экс-президента. По крайней мере, как подчёркивает Politico, новый Совет национальной безопасности не подавал никаких жалоб относительно ограниченного доступа к записям прошлой администрации.

«С точки зрения национальной безопасности узнать, что Трамп говорил Путину, — приоритетная задача. Некоторые вещи, такие как, например, что говорилось при личных встречах, на которых не было американского переводчика или стенографиста, возможно, целиком никогда и не получится узнать. Но я бы был очень удивлён, если бы новая команда по нацбезопасности не пыталась получить доступ к подобным записям», — прокомментировал бывший чиновник в сфере национальной безопасности, близкий к Байдену.

По данным издания, будучи президентом, Трамп очень трепетно относился к записям своих переговоров с иностранными лидерами и даже скрывал некоторые беседы в специальной секретной системе Национального совета безопасности, чтобы ограничить к ним доступ и предотвратить возможную утечку информации. Особенно бывший президент заботился о конфиденциальности своих бесед с Владимиром Путиным и для этого изымал записи переводчика американской стороны или и вовсе не брал его на встречи.

Желание сохранить содержание этих переговоров в тайне даже распространяется и за пределы срока Трампа. Недавно один из бывших сотрудников администрации экс-президента заявил, что записи бесед Трампа с Путиным не должны быть открыты для нового лидера.

Тем не менее пометки, которые делали помощники Трампа в ходе переговоров бывшего президента, в том числе с главой Кремля, относятся к категории президентских документов и с уходом прошлого главы Белого дома были по традиции переданы в Национальное управление архивов и документации. «Разумеется, мы ничего не удаляли — записи будут в архивах и там к ним можно будет получить доступ», — отметил один из бывших сотрудников администрации Трампа.

С юридической точки зрения, глава компании National Security Counselors Кэл Макклэнэхан объясняет: «Единственный человек, у которого есть привилегия исполнительной власти, — это действующий президент. Поэтому буквально нет и не может быть никаких обстоятельств, при которых бывший президент мог бы помешать действующему что-то увидеть».

Как напоминает Politico, взаимодействия Трампа с Путиным и другими российскими госслужащими разительно отличались от обычно тщательно спланированных переговоров. Но, как утверждают бывшие советники экс-президента, Трамп редко говорил российскому лидеру что-то, помимо того, что он уже говорил публично. Как вспоминала Марина Гросс, которая переводила многие телефонные беседы и встречи Трампа с Путиным, слушать двух лидеров было всё равно что «подслушивать двух друзей, болтающих в баре».

И всё же «тёмные дипломатические кампании, процветавшие при администрации Трампа», не дают покоя команде Байдена, которая сейчас пытается разобраться в порой весьма запутанной и непоследовательной внешней политике экс-президента за последние четыре года. В уже упомянутой секретной системе трамповского Совета национальной безопасности скрыты записи телефонной беседы бывшего лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запустила первый процесс импичмента в отношении Трампа. Кроме того, в этой базе есть и переговоры с саудовской королевской семьёй.

«Это куда больше, чем просто РФ и Путин. Это масштабная проблема для новой команды — по сути, понять, что пообещал Трамп всем этим людям», — поясняет бывший сотрудник администрации экс-президента.

По словам осведомлённого источника, заниматься запросами команды Байдена относительно записей переговоров Трампа будет бывший главный юрист Национального совета безопасности при прошлой администрации Джон Айзенберг.

Во время периода передачи власти команды Байдена и Трампа проводили подробные консультации по различным вопросам, в том числе и о России. Сотрудники Совета нацбезопасности бывшего президента передали своим преемникам объёмные папки с докладами разведки, документами по стратегии и информацию о текущих операциях.

«Мы действительно постарались всё как следует сделать», — заявил бывший сотрудник администрации Трампа, участвовавший в переходном процессе.