Благодаря ученым свиньи смогли сыграть в компьютерную игру

11.02.2021, 12:42, Разное

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Ученые обнаружили у свиней навыки, необходимые для понимания компьютерных игр. Умственная гибкость и поведенческие особенности позволили им выполнять задания лучше, чем другим животным.

В своем исследовании сотрудники Университета Пердью использовали четырех свиней. Двух йоркширских: Гамлета и Омлета, а также двух микропигов Панепинто: Эбонит и Слоновую кость. На первом этапе свиньи показали, что они могут приблизиться к монитору и использовать компьютерный джойстик своей мордой. Затем животные продемонстрировали, что они «понимают» принцип перемещения курсора, используя кнопки направления на геймпаде.

По словам Кэндис Кроуни, животные лишены возможности устанавливать причинно-следственные связи в отличие от людей, поэтому им сложнее понимать, как происходит взаимодействие. Однако свиньи ранее уже демонстрировали предрасположенность к обучению, например, изучению базовых команд: «ко мне» или «сидеть». Теперь они показали, что могут обучаться правилам игры. Однако для закрепления навыков экспертам приходилось использовать еду.

Источник: discover24.ru