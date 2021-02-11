 

NI: В области гиперзвукового оружия Россия оставила США далеко позади

11.02.2021, 12:42, Разное
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Издание The National Interest опубликовало статью о гиперзвуковом оружии России. По мнению американских обозревателей, в этой области Москва оставила Вашингтон далеко позади.
Американские военные специалисты уверены в мощи российских вооруженных сил. Эксперты издания National Interest назвали одно из главных преимуществ Российской Федерации перед США. Таковым авторы статьи считают гиперзвуковое оружие ВВС РФ. Несмотря на огромные бюджеты в военной сфере и усилия Пентагона, американским технологам и инженерам не удается обойти Россию в этом направлении. Такая ситуация вызывает у Вашингтона беспокойство.

Потенциал российского оружия гендерного сдерживания постоянно увеличивается. Особенно это касается высокоточных орудий и комплексов, состоящих из гиперзвуковых систем различных типов базирования. Свое преимущество РФ постоянно подкрепляет – например, недавними успешными испытаниями ракеты «Циркон». Ее скорость составляет 8 махов, что лишает противника шансов на ответную реакцию. Эти российские боеголовки способны нанести ущерб даже без применения боевых веществ. Разрушительную силу в «Цирконах» имеет даже их кинетическая энергия. При этом обнаружить и перехватить орудия практически невозможно.

По мнению профессионалов военной сферы, консультировавших авторов NI, РФ удалось стать первым государством, на субмаринах которой установлены гиперзвуковые боеголовки. Благодаря такому новаторскому решению пусковая платформа остается скрытой при достаточно высоком уровне мобильности. Поскольку ракеты способны запускаться без необходимого для этого всплытия, подводные лодки могут приближаться к своим целям максимально близко. Таким образом, времени на ответ у страны-противника практически не будет.

Источник: newinform.com



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