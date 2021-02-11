 

Сергей Бурунов: «Охранников и личного визажиста у меня нет»

11.02.2021, 12:42, Разное
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Популярным и узнаваемым Сергей Бурунов стал только пять лет назад, поэтому актер признается – он не считает себя «звездой». В одном из интервью артист отметил, что не имеет охранников и личного визажиста, а также ездит в обычном вагоне поезда, а не «в отдельном трансформере с джакузи».
Сергей Бурунов старается быть максимально близким к поклонникам, поэтому никогда не ведет себя пафосно или надменно. На данный момент артиста зовут в самые топовые проекты на телевидении, хотя совсем недавно он довольствовался только эпизодическими ролями и дубляжом зарубежных кинолент. При этом актер не переносит пафоса, считает себя скромным и консервативным человеком. Он пьет обычный кофе и не указывает в райдере, полотенца какого цвета ему повесить в номере. Повседневная жизнь Сергея Бурунова с приходом популярности, конечно, заметно изменилась. Он даже в некоторой степени сожалеет, что не может, как раньше, «праздно пошататься по супермаркетам» или просто зайти в любой попавшийся по пути бар.

Несмотря на солидные гонорары, Сергей Бурунов признается: он пока не достиг поставленной планки материального благополучия. Знаменитость пошутил, что хочет быть «очень веселым, здоровым и богатым, и при этом ничего не делать». С такими данными артист даже «может долететь до космоса». Поэтому сбавлять набранные обороты в профессии он пока не собирается.



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