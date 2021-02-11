Европарламент раскритиковал Украину по выполнению Соглашения об ассоциации

11.02.2021, 12:36, Новости дня

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Европейский парламент вечером 10 февраля утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, резолюцию поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71. Об этом сообщает “Интерфакс-Україна”.

Украина подверглась критике за коррупцию, которая тормозит реформы, и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. Докладчиком по Украине выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер.

“Широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы”, – сказал он.

По словам Галера, “олигархи восстанавливают политическое влияние”. Он подчеркнул, что Украине необходимо принять дополнительные меры, чтобы избежать отката назад.

В Европарламенте отметили, что украинское общество ожидает деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией.

“Эти ожидания должны быть оправданы без дальнейших проволочек”, – заявил евродепутат.

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятую Европарламентом резолюцию по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

“Этот доклад является не только комплексным осмотром со стороны ЕС процесса имплементации Соглашения об ассоциации, но и содержит важные сигналы по всему спектру наших отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС”, – отметили в правительстве.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

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