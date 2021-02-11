На Донбассе снайпер вооруженных сил РФ убил украинского военного

11.02.2021, 12:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Донбассе снайпер вооруженных сил РФ убил украинского военного. Об этом 11 февраля в Facebook сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Боевики открыли огонь со стороны оккупированной Горловки Донецкой области.

Украинский военнослужащий был ранен около 9.30. Несмотря на оказанную бойцу медицинскую помощь, он умер в ходе эвакуации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/204305628146522

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

По данным “Новинарні”, в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. До сегодняшнего дня столько же погибших, по подсчетам журналистов, было и в феврале.

—