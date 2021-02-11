Глава Минфина Украины: Особой пользы от работы Госфискальной службы за год я не увидел

11.02.2021, 12:36, Новости дня

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В Украине будет ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС). Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил журналу “Корреспондент” в интервью, опубликованном 11 февраля.

“ГФС будет ликвидирована. …Скажу вам откровенно, особой пользы от работы ГФС в нынешнем виде за год, как министр финансов, я не увидел. Это была какая-то перманентная борьба с нелегальным оборотом спирта, сигарет. Системной работы там не было, и поэтому сказать, что мы что-то потеряем, трудно”, – сказал он.

По словам главы Минфина, налоговая милиция будет выполнять свои функции до тех пор, пока “не начнет эффективно работать” созданное в январе Бюро экономической безопасности.

Государственная фискальная служба была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.

Правительство в декабре 2018 года разделил ГФС на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

В июле 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией о выделении Украине €1,2 млрд. Шмыгаль сообщил, что для предоставления транша в размере €600 млн ЕС требует ликвидировать Государственную фискальную службу до конца 2020 года. Однако этого в указанные сроки не произошло.

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