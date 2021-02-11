Красивые кореянки – Личное мнение

11.02.2021, 12:02, Разное

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Сколько лет дадите девушке?



Фото: Соцсети

Я, когда мне её показали, дала 22.

На самом деле, у этой самой девушки вполне могла бы быть 22-летняя дочь.

Знакомьтесь: южнокорейская актриса Сон Хё Гю. В этом году ей стукнет 40.



Фото: Соцсети

Кореянка выглядит так молодо, что, когда мне продемонстрировали её снимки, и я катастрофически ошиблась с её возрастом, моей первой мыслью было: «Старые фотки подсунули уроды».

На самом деле, не старые. Проверила: фотографии свежие, не десятилетней давности.

Меня настолько зацепила эта красавица, что я посмотрела и на других актрис из Южной Кореи и вот к какому выводу пришла: выглядеть лет на 20 моложе своего возраста — это у них повальное явление.

Кореянки, в целом, действительно молодо выглядят. Не только актрисы.

В Южной Корее — самый настоящий культ молодости и красоты.

Среднестатистическая кореянка повёрнута на уходе за собой. Она никогда не заснёт с макияжем на лице, не выйдет на улицу без солнцезащиты, не нанесёт крем, предназначенный для лица, на кожу вокруг глаз.

Отличительная черта ухода за собой корейской женщины — многоэтапность, и важнейшим этапом здесь является очищение кожи.

Обращали внимание на то, как выглядит кожа кореянок? Гладкая, как яичко: не то что без прыщиков, а словно бы и без пор даже!

Это достигается грамотным очищением.

Посоветую несколько средств южнокорейского бренда J:ON.

Это — этичная, правильная косметика, которая не тестируется на животных, что является главным требованием к органической и натуральной косметике.

Вы можете приобрести эти средства для себя или, если вы — мужчина, — для любимой в качестве подарка на 14 февраля.

Поехали!

1)) Очищающий бальзам.

Прекрасно снимает снимает даже самый ядерный макияж, не оставляя ощущения стянутости кожи. Стоит недорого, а работает великолепно.

2) Антивозрастная пенка для лица Ласточкино гнездо.

Это не просто отличное средство для очищения кожи от остатков макияжа и загрязнений, но и профессиональный уход за ней.

Ласточки строят свои гнёзда на скалах и в пещерах, а когда птенцы улетают и гнёзда становятся не нужны, их используют в косметике.

Зачем?

В сооружении гнёзд ласточки используют водоросли, ракушки и моллюсков. Всё это они скрепляют собственной слюной, в которой содержится гликопротеин, а также фосфор, кальций, железо и йод. Гнездо — это ценнейший, натуральнейший микс из минералов, аминокислот и микроэлементов.

3) Содовый скраб-пилинг для лица.

Средство 3-в-1: скраб + кислотный пилинг + ферментный пилинг (40% порошка соды в составе + 3 вида кислот + экстракт папайи).

Мне этот скраб показался идеальным. После использования кожа становится матовой, невероятно гладкой на ощупь, цвет лица — ровный, поры сужены. Убираются даже чёрные точки.

4) Увлажняющая маска для лица МЁД.

Кладезь антиоксидантов. В составе — активный комплекс из мёда, прополиса, аргинина и пяти ягодных экстрактов: ежевики, голубики, малины и асаи.

Бета-глюкан ускоряет регенерацию клеток кожи, которая у всех с возрастом замедляется и нуждается в поддержке извне.

В состав также входят масла арганы, макадамии, жожоба и оливы. Именно масла делают кожу бархатной, что мы и наблюдаем у многих и многих кореянок.

А чтобы масла не забивали поры, повторю: кожу нужно ежедневно и очень тщательно очищать.

5) Ночная увлажняющая и восстанавливающая маска для лица.

С ней можно и нужно спать.

По составу — настоящий мультивитаминный суперфуд для кожи: мощная антиоксидантная формула из витаминов С, Е и ниацинамида, экстрактов ягод (облепиха, ежевика, голубика, малина, ягоды асаи), фруктов (мандарин, папайя, лимон, манго) и овощей (брокколи, редис).

Смыв утром маску, чувствуешь себя вернувшейся из отпуска, где каждый день делала уходы в дорогом спа.

6) Гель для лица и тела с муцином (секретом) улитки.

Муцин — это слизь, которую оставляют улитки. Зачем она вам?

Несколько десятилетий назад фермеры заметили: кожа их рук выглядит очень мягкой и молодой несмотря на тяжёлый физический труд на солнце. Оказалось, руки рабочих постоянно соприкасались с секретом улиток. Так эту слизь стали использовать в косметологии.

Улитки, когда им — хорошо, выделяют муцин, который так прекрасно омолаживает кожу человека. Производители включают моллюскам музыку, под которую те и вырабатывают свою слизь. Далее муцин очищают и используют в косметике: в нём — очень много эластина и коллагена, который схож с человеческим.

7) Солевой скраб для тела с красным перцем.

После 25 лет скрабом для тела нужно пользоваться, как минимум, раз в неделю, чтобы удалить ороговевшие клетки и запустить процессы регенерации новых.

Лучший скраб — натуральный. Например, солевой, как этот.

Соль выравнивает рельеф кожи, а красный перец и имбирь (имбирь — это столпом корейской косметологии, активизируют микроциркуляцию и разогревают кожу. В результате, снижается отёчность, кожа выглядит более гладкой,

Комплекс из растительных экстрактов и масел (можжевельник, лимон, герань, иланг-иланг и лаванда) обладает противовоспалительным эффектом, тонизирует кожу, повышает ее эластичность и упругость.

Ухаживайте за кожей не набегами, не уповайте исключительно на инъекции, а берите пример с кореянок, которые возвели уход за собой в культ.

Ну, а вы, пацаны, не теряйтесь: дарите любимым правильные подарки. Это для вас все эти баночки и флакончики — скука смертная, а мы, женщины, без них жить не можем.

А вы как ухаживаете за собой? На бегу, без системы, по зову сердца?

Или всё же уход за собой — это ежеутренний и ежевечерний, чётко выверенный и всегда соблюдаемый ритуал? Если да, то что в этот ритуал входит?

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