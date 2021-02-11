 

В России за сутки выявили 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

11.02.2021, 11:20, Разное
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Новые случаи подтвердили в 84 регионах. Лидером по числу заразившихся вновь стала Москва. За прошедший день COVID-19 выявили у 2 040 жителей столицы. В больницы попали 807 человек, выздоровели 3 558 граждан, скончался 61 пациент.

Далее идет Санкт-Петербург с 1 127 новыми случаями. На третьей строчке находится Московская область, где диагноз поставили 721 человеку. Также много заболевших обнаружили в Нижегородской (454) и Воронежской (363) областях.

Таким образом, с начала пандемии в России коронавирусом заразились более 4 миллионов человек. За минувшие сутки количество вылечившихся увеличилось на 21 тысячу до 3,53 миллиона, жертв – на 553 до 78,6 тысяч.

Эпидемиологическая обстановка в стране постепенно улучшается. С 12 февраля в Удмуртии отменяется требование носить средства защиты. Власти региона отметили, что масочный режим будет иметь только рекомендательный характер.

18 января во всех регионах России началась массовая вакцинация. Привиться от COVID-19 могут все категории граждан. Ожидается, что в этом году иммунитет к коронавирусу появится как минимум у 60% населения.



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