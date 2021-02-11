 

Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с развалом СССР

11.02.2021, 12:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Минске во Дворце республики открылось VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), участники которого должны обсудить социально-экономическое развитие страны на ближайшие годы.

Выступая на открытии, президент страны Александр Лукашенко предложил подумать о корректировке Конституции.

Собрание продлится два дня – 11 и 12 февраля. Но уже в самом начале совещания президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился рядом громких заявлений.

По словам Лукашенко, в минувшем году страна испытала жесткую атаку из-за рубежа. Батька не стал уточнять, о чём именно шла речь, но сообщил, что у власти нет информации о конкретных планах внешних сил на государство. Он также заявил, что 2021 год станет для Белоруссии переломным, который начался уже сейчас. При этом он сравнил ситуацию в стране с периодом развала Советского Союза и последовавшими за ним тяжелыми временам, передаёт RT.

Александр Лукашенко отметил, что зарубежные интересанты предприняли попытку спровоцировать в стране мятеж, поскольку так называемая “цветная революция” в республике была невозможна. Эту попытку глава белорусского государства сравнил с блицкригом, который власти пока удаётся успешно отражать, сообщает телеканал “Царьград”.

Однако складывается впечатление, что даже на Всебелорусском народном собрании Батьку никто не слушал. Делегаты говорили о проблемах в образовании, связанных со строительством новых детских садов и школ, а также о важности модернизации политических институтов стране и социально-экономическом развитии в целом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Стало известно, после чего Путин будет готов поздравить новоизбранного президента США

17.08 / США совместно с Германией намерены создать систему ПВО для замены немецкой Patriot

17.01 / Зачем прилетает Навальный? – Личное мнение

09.11 / Китайская компания создала первый смартфон с 8 камерами на задней панели

25.06 / Наоми Кэмпбелл впервые снялась для обложки Vogue у темнокожего фотографа

27.01 / Царь мира – Личное мнение

12.11 / Азербайджан начал размещать отделы полиции на территории НКР

16.07 / Норильск — это город страха

14.09 / Почему уреаплазму так «любят» в России?

27.10 / Поклонники разглядели у Екатерины Стриженовой шрам во всю шею

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска