Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с развалом СССР

11.02.2021, 12:20, Разное

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В Минске во Дворце республики открылось VI Всебелорусское народное собрание (ВНС), участники которого должны обсудить социально-экономическое развитие страны на ближайшие годы.

Выступая на открытии, президент страны Александр Лукашенко предложил подумать о корректировке Конституции.

Собрание продлится два дня – 11 и 12 февраля. Но уже в самом начале совещания президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился рядом громких заявлений.

По словам Лукашенко, в минувшем году страна испытала жесткую атаку из-за рубежа. Батька не стал уточнять, о чём именно шла речь, но сообщил, что у власти нет информации о конкретных планах внешних сил на государство. Он также заявил, что 2021 год станет для Белоруссии переломным, который начался уже сейчас. При этом он сравнил ситуацию в стране с периодом развала Советского Союза и последовавшими за ним тяжелыми временам, передаёт RT.

Александр Лукашенко отметил, что зарубежные интересанты предприняли попытку спровоцировать в стране мятеж, поскольку так называемая “цветная революция” в республике была невозможна. Эту попытку глава белорусского государства сравнил с блицкригом, который власти пока удаётся успешно отражать, сообщает телеканал “Царьград”.

Однако складывается впечатление, что даже на Всебелорусском народном собрании Батьку никто не слушал. Делегаты говорили о проблемах в образовании, связанных со строительством новых детских садов и школ, а также о важности модернизации политических институтов стране и социально-экономическом развитии в целом.