Новое лекарство против ожирения продемонстрировало беспрецедентную эффективность

11.02.2021, 12:18, Разное

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Что это за лекарство?

Препарат семаглютид был разработан в 2012 году. Компания Novo Nordisk предлагала использовать его в лечении сахарного диабета, клинические исследования были завершены в 2016 году. Годом позже производитель и группа исследователей из Лидского университета заявили, что семаглютид можно применять для лечения ожирения. Согласно предварительным данным, он мог снижать аппетит и способствовал уменьшению количества жира в организме.

Семаглютид воздействует на рецепторы гормона глюкагона в организме. Препарат увеличивает выработку инсулина, снижает уровень глюкозы в крови, замедляет пищеварение, помогает контролировать тягу к еде.

Раньше такой эффект давала только операция

В исследовании приняли участие около двух тысяч человек из 16 стран. Те, кто получал семаглютид, за 68 недель потеряли в среднем 15% массы тела, треть их них похудела более чем на 20%. В группе плацебо потеря веса составила около 2,4%.

Помимо снижения веса, у многих людей, получавших семаглютид, стало легче течение диабета или предиабета.

– Эти данные представляют крупнейший прорыв в улучшении здоровья людей с ожирением. Три четверти людей, получивших семаглютид, потеряли более 10% веса. Никакое другое средство не приближалось к таким результатам. Это действительно в корне меняет ситуацию. Впервые при помощи лекарства можно достичь эффекта, который раньше давала только операция, – сказала профессор Рейчел Баттерман (Rachel Batterham) из Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования.

Доктор Клиффорд Розен (Clifford Rosen) в редакционно статье в том же журнале отметил, что ранее при приеме препаратов для похудения часто встречались побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Новое лекарство вызывает такие нежелательные реакции очень редко.

В комментарии The New York Times доктор Луис Аронн (Louis Aronne) сказал, что бариатрическая хирургия, которая ранее считалась самым эффективным методом лечения ожирения, помогает потерять от 25 до 30% веса. Но этот метод навсегда изменяет строение пищеварительной системы, на него соглашаются далеко не все.

Эффект лечения не вечен

По всей видимости, для поддержания нормального веса семаглютид придется принимать долгосрочно или в течение всей жизни.

The New York Times рассказал об одной из участниц исследования этого препарата. Ранее женщина в течение нескольких лет безуспешно пыталась сбросить вес с помощью диеты и упражнений. Семаглютид помог ей похудеть на 15% и не вызвал существенных побочных эффектов. Ей не было известно, получает она лекарство или плацебо, поэтому она продолжала заниматься физкультурой и сидела на диете. Однако лишний вес стал пропадать неожиданно быстро.

После окончания приема препарата к частнице исследования стали возвращаться потерянные лишние килограммы. Оно сообщила, что хочет снова принимать лекарство, когда оно станет доступным.