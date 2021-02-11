Мнение: 4 оружия мошенников
11.02.2021, 12:08,
Разное
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Мошенничество – это хищение посредством злоупотребления доверием.
Доказать факт мошенничества сложно, поскольку вы сами отдаете свои деньги, считая мошенника благодетелем, партнером или свидетелем своего позора.
4 главных способа мошенничества стары как мир.
Вы каждый день можете их видеть в своей папке спама в почтовом ящике.
Такой же примерно набор как и у меня:
1. Подарки
2. Предложения легкого заработка
3. Имитация обратной связи
4. Шантаж
Все четыре способа мошенничества основаны на четырех главных свойствах внешнего локуса.
1. Вера в халяву
2. Ожидание шанса
3. Жажда общения
4. Чувство беззащитности
Внешний локус как хвост, торчащий наружу. За него можно выдернуть и съесть.
Внешним локусом человек пытается нащупать опору вне своих границ.
Он хочет опираться на что-то внешнее, протягивает руки к чужому.
Это потому и связано с отсутствием самоуважения, что человек с внешним локусом не хочет опираться на себя, не верит, что такая опора достаточна, не видит опасности в опоре на других, даже незнакомых людей.
От привычки опираться на других, собственных опор не остается, чувство беззащитности и тревожность растут, и вот уже человек считает, что он вынужден искать поддержки в других, сам не справляясь с уровнем страха и беспомощности.
Но это следствие внешнего локуса, а не причина его.
Любой человек может опереться на себя, по крайней мере относительно здоровый человек, не инвалид.
Необходимо сначала снизить притязания и амбиции до минимума, так, чтобы все это можно было удовлетворить самостоятельно, опираясь только на себя.
И с укреплением своих опор можно будет растить и притязания. Амбиции могут тоже расти, но это будут здоровые амбиции. От болезненных амбиций их будет отличать именно это – возможность опоры на себя, самостоятельная реализация амбиций.
Если ваши опоры слабы, не внешние опоры надо искать, а сокращать притязания, чтобы хватало своих опор.
Иначе вы становитесь намного более беззащитными, чем вы есть.
Притязания намного шире возможностей – это и есть внешний локус.
Не только спамеры и телефонные мошенники используют чужой внешний локус, а все подряд.
Все злонамеренные и даже не очень люди.
Очень часто вы сами набиваетесь, чтобы вас использовали.
Вас используют не потому, что у вас что-то ценное есть, а потому что у вас легко забрать, вы сами навязываете это, желая получить опору на другого.
В любовных историях людей с внешним локусом мы это видим каждый день.
1. Из-за веры в халяву такие люди влюбляются в объективно недоступных.
2. Из-за ожидания шанса не хотят отцепляться, даже когда им отказали.
3. Из-за жажды общения принимают за обратную связь что угодно, даже статусы в соцсети.
4. Из-за беззащитности боятся одиночества.
Множество сообществ в Сети создано, чтобы обсуждать нарциссов.
Нарциссами называют тех, кто не любит, но зачем-то удерживает.
Однако мы с вами видим в письмах, что удерживает всегда собственная корона, собственная зависимость, собственный внешний локус.
Мошенница есть, но это корона.
Хоть раз кто-нибудь видел письмо в моей рубрике про манипулятора, который бы не любил, но хитроумно кого-то удерживал?
Напишите мне такое письмо, если у кого-то в жизни такое было, и мы разберем.
Сотни историй, которых мы обсудили за эти годы, это истории, как люди сами себя удерживают в дисбалансе, зацепившись короной. Часто человек давно сбежал или никогда не приближался, а автор его “любит” и ждет:
1. Халяву
2. Шанс
3. Общения
4. Защиты
В любовных отношениях мошенничество встречается исключительно редко и всегда связано только с деньгами.
Но и там зависимость первична, первично желание жертвы удержать другого любым путем.
Избавляйтесь от своей зависимости, не от конкретного человека, перепрыгнув на другого как облигатный паразит, а от зависимости вообще.
Для этого нужно осознать четыре простых факта.
И представить это максимально образно.
1. Верить в халяву – это стоять на ветру с протянутой рукой.
2. Ждать шанса – это ходить везде с открытой хлеборезкой.
3. Жаждать общения – это истекать липким клеем.
4. Чувствовать беззащитность – это жаться по углам.
Вот и представьте себе этого человека.
Он жмется по углам, истекает липким клеем, у него открыта хлеборезка как большая зубастая пасть и протянута рука.
Понятно почему приличные люди обходят такого, а неприличные используют, на что он сгодится?
4 способа мошенничества чаще используют не какие-то мошенники, а ваша корона:
1. Внушает веру в халяву (ведь Мирозданье у вас на посылках, только прикажи)
2. Обещает счастливый шанс (ведь вы – избранник Судьбы, она следит за вами)
3. Разжигает жажду общения (ведь все люди только и ждут, чтобы услужить вам)
4. Пугает жизнью без короны (ведь чувствовать себя обычным – бездарное существование)
Приведите примеры мошенничества, друзья.
Любого, и внешнего, и внутреннего, любое мошенничество всегда опирается на внешний локус.
Сможете проследить и описать эту связь?
Источник: Эволюция
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