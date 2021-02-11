Мнение: 4 оружия мошенников

11.02.2021, 12:08, Разное

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Мошенничество – это хищение посредством злоупотребления доверием.

Доказать факт мошенничества сложно, поскольку вы сами отдаете свои деньги, считая мошенника благодетелем, партнером или свидетелем своего позора.

4 главных способа мошенничества стары как мир.

Вы каждый день можете их видеть в своей папке спама в почтовом ящике.

Такой же примерно набор как и у меня:

1. Подарки

2. Предложения легкого заработка

3. Имитация обратной связи

4. Шантаж

Все четыре способа мошенничества основаны на четырех главных свойствах внешнего локуса.

1. Вера в халяву

2. Ожидание шанса

3. Жажда общения

4. Чувство беззащитности

Внешний локус как хвост, торчащий наружу. За него можно выдернуть и съесть.

Внешним локусом человек пытается нащупать опору вне своих границ.

Он хочет опираться на что-то внешнее, протягивает руки к чужому.

Это потому и связано с отсутствием самоуважения, что человек с внешним локусом не хочет опираться на себя, не верит, что такая опора достаточна, не видит опасности в опоре на других, даже незнакомых людей.

От привычки опираться на других, собственных опор не остается, чувство беззащитности и тревожность растут, и вот уже человек считает, что он вынужден искать поддержки в других, сам не справляясь с уровнем страха и беспомощности.

Но это следствие внешнего локуса, а не причина его.

Любой человек может опереться на себя, по крайней мере относительно здоровый человек, не инвалид.

Необходимо сначала снизить притязания и амбиции до минимума, так, чтобы все это можно было удовлетворить самостоятельно, опираясь только на себя.

И с укреплением своих опор можно будет растить и притязания. Амбиции могут тоже расти, но это будут здоровые амбиции. От болезненных амбиций их будет отличать именно это – возможность опоры на себя, самостоятельная реализация амбиций.

Если ваши опоры слабы, не внешние опоры надо искать, а сокращать притязания, чтобы хватало своих опор.

Иначе вы становитесь намного более беззащитными, чем вы есть.

Притязания намного шире возможностей – это и есть внешний локус.

Не только спамеры и телефонные мошенники используют чужой внешний локус, а все подряд.

Все злонамеренные и даже не очень люди.

Очень часто вы сами набиваетесь, чтобы вас использовали.

Вас используют не потому, что у вас что-то ценное есть, а потому что у вас легко забрать, вы сами навязываете это, желая получить опору на другого.

В любовных историях людей с внешним локусом мы это видим каждый день.

1. Из-за веры в халяву такие люди влюбляются в объективно недоступных.

2. Из-за ожидания шанса не хотят отцепляться, даже когда им отказали.

3. Из-за жажды общения принимают за обратную связь что угодно, даже статусы в соцсети.

4. Из-за беззащитности боятся одиночества.

Множество сообществ в Сети создано, чтобы обсуждать нарциссов.

Нарциссами называют тех, кто не любит, но зачем-то удерживает.

Однако мы с вами видим в письмах, что удерживает всегда собственная корона, собственная зависимость, собственный внешний локус.

Мошенница есть, но это корона.

Хоть раз кто-нибудь видел письмо в моей рубрике про манипулятора, который бы не любил, но хитроумно кого-то удерживал?

Напишите мне такое письмо, если у кого-то в жизни такое было, и мы разберем.

Сотни историй, которых мы обсудили за эти годы, это истории, как люди сами себя удерживают в дисбалансе, зацепившись короной. Часто человек давно сбежал или никогда не приближался, а автор его “любит” и ждет:

1. Халяву

2. Шанс

3. Общения

4. Защиты

В любовных отношениях мошенничество встречается исключительно редко и всегда связано только с деньгами.

Но и там зависимость первична, первично желание жертвы удержать другого любым путем.

Избавляйтесь от своей зависимости, не от конкретного человека, перепрыгнув на другого как облигатный паразит, а от зависимости вообще.

Для этого нужно осознать четыре простых факта.

И представить это максимально образно.

1. Верить в халяву – это стоять на ветру с протянутой рукой.

2. Ждать шанса – это ходить везде с открытой хлеборезкой.

3. Жаждать общения – это истекать липким клеем.

4. Чувствовать беззащитность – это жаться по углам.

Вот и представьте себе этого человека.

Он жмется по углам, истекает липким клеем, у него открыта хлеборезка как большая зубастая пасть и протянута рука.

Понятно почему приличные люди обходят такого, а неприличные используют, на что он сгодится?

4 способа мошенничества чаще используют не какие-то мошенники, а ваша корона:

1. Внушает веру в халяву (ведь Мирозданье у вас на посылках, только прикажи)

2. Обещает счастливый шанс (ведь вы – избранник Судьбы, она следит за вами)

3. Разжигает жажду общения (ведь все люди только и ждут, чтобы услужить вам)

4. Пугает жизнью без короны (ведь чувствовать себя обычным – бездарное существование)

Приведите примеры мошенничества, друзья.

Любого, и внешнего, и внутреннего, любое мошенничество всегда опирается на внешний локус.

Сможете проследить и описать эту связь?