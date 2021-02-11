 

На Украине заявили об отсутствии связи между закрытием телеканалов и новой администрацией США

11.02.2021, 12:04, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Киева закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK не связано с избранием Джо Байдена президентом США или контактами украинских властей с новой американской администрацией.

Кулеба сообщил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, что «это не было какое-то поспешное решение», к этому якобы шли с 2018 года, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце января не обсуждал этот вопрос, однако в том разговоре он «инициативно отметил высокий уровень взаимодействия», которого достигли США и Украина «в противодействии российской дезинформации», и высказал готовность и далее укреплять сотрудничество в этой сфере.

«Это я сказал, это было. И госсекретарь подтвердил, что США также готовы к такому взаимодействию. Но о каких-то конкретных каналах или фамилиях мы не говорили. Этого всего не было, то все надумали конспирологи», –добавил Кулеба.

Ранее глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы решился на вмешательство в информационное вещание по указке США.

Он считает, что внешнее управление страной идет с 2014 года, когда власть получил Петр Порошенко, однако при Зеленском такая политика «приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа».

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также считает, что фактическое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Украины стало носить демонстративный и нескрываемый характер, и «решение закрыть те каналы, которые критикуют США, – это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Ограничения были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Они распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.

Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.



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