Грузия на деньги Турции отремонтирует разбомбленный Россией военный аэродром

11.02.2021, 12:04, Новости дня

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Грузия на грант Турции приступает к модернизации Марнеульского военного аэродрома в 40 км юго-западнее Тбилиси, который был разбомблен во время войны с Россией в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Соглашение о выделении Грузии Турцией гранта на пять лет в объеме 17,5 млн долларов, в том числе на нужды Марнеульского аэродрома, было подписано прошлой осенью, информирует газета «Квирис палитра» («Палитра недели»).

В рамках этого гранта Грузия уже получила 47 единиц военно-транспортной техники из Турции.

В начале 2000-х Турция уже финансировала приведение Марнеульского аэродрома к стандартам НАТО. Его торжественно открывал тогдашний президент Михаил Саакашвили. В 2008 году, отмечает издание, РФ уничтожила на этом аэродроме три самолета грузинских ВВС. Тогда погибли трое грузинских военных.

Как отмечает «Квирис палитра», усиление турецкого присутствия в регионе после войны в Нагорном Карабахе может выразиться и в том, что Турция сможет использовать в своих целях и этот аэродром в качестве запасного.