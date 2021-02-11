Взявший на себя ответственность за убийство российского летчика Пешкова турок вышел на свободу

11.02.2021, 12:04, Новости дня

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Взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году турецкий житель Альпарслан Челик вышел на свободу, сообщил его адвокат Мурат Устюндаг.

«Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения», – сказал Устюндаг РИА «Новости».

Напомним, семеро из 18 человек, включая Альпарслана Челика, которого считали главным подозреваемым в убийстве Пешкова, были осуждены по статье о незаконном хранении оружия и приговорены к пяти годам тюрьмы. Еще один был приговорен к 1,5 годам, двое получили 10 месяцев лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как РФ наказала Турцию за убийство военного летчика Олега Пешкова.