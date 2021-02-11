Дмитрий Хрусталев с женой, Виктория Дайнеко и другие гости премьеры фильма “Аферистка”

11.02.2021, 11:56, Разное

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Вчера состоялась российская премьера фильма с непредсказуемым сюжетом и циничным юмором “Аферистка”, которую посетили Виктория Дайнеко, Дмитрий Хрусталев с женой Марией, Полина Аскери, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Алика Смехова, Мария Голубкина, Дарья Повереннова, Анжелика Тиманина, Илья Бачурин, Эвелина Бледанс и другие. Коктейльная вечеринка перед премьерой прошла в итальянском ресторане Spettacolo.

Виктория Дайнеко Олеся Судзиловская Наталья Бардо и Марюс Вайсберг Ольга Кабо, Алика Смехова Полина АскериГлавные роли в криминальном триллере “Аферистка” исполнили номинантка на премию “Оскар” Розамунд Пайк и обладатель премии “Золотой глобус” Питер Динклэйджс, знакомый огромному количеству зрителей по роли Тириона Ланнистера в культовом сериале “Игра престолов”. Между героями Розамунд Пайк и Питера Динклэйджа, двумя криминальными гениями, на протяжении фильма разворачивается жесткое противостояние. За роль в этой картине Розамунд Пайк на минувшей неделе номинирована на премию “Золотой Глобус”.

Кирилл Кяро Дарья Повереннова Анжелика Тиманина Илья Бачурин Эвелина Бледанс Мария Голубкина Кирилл Зайцев с женой Даниил Белых Константин Гайдай Светлана Зейналова Петр Романов Лилит Адибекян Кристина Левиева Ирина Йовович Ирина Чайковская